Поляки розповіли, як ставляться до тривалого перебування українців у їхній країні

Більшість поляків вважають, що для Польщі було б добре, якби українці, які живуть у ній, залишилися там на багато років.

Про це свідчать результати опитування, проведенjuj міжнародною дослідницькою компанією Ipsos.

Те, що тривале перебування українців у Польщі матиме позитивні наслідки для країни, вважає 65% опитаних поляків, f 27% відповіли про негативні наслідки.

Зазначається, що до негативного ставлення схильні менш освічені люди. Припускають, що причина може бути у схильності до забобонів, але не виключено, що й через переживання втратити роботу. Натомість чоловіки частіше за жінок висловлювали позитивне ставлення до тривалого перебування громадян України в Польщі.

"Ми побоювалися і продовжуємо побоюватися негативних тенденцій щодо біженців, особливо через економічну ситуацію, яка лише погіршується... Проте, всупереч нашим побоюванням, ентузіазм серед поляків та польок до українців зберігається", - кажуть в українському домі у Варшаві.

Найбільше невдоволення щодо присутності українців у Польщі виявляли фермери (43%), на другому місці – робітники (40%). Директори – лише 18%, а власники фірм – 17%.

Нагадаємо, у Польщі біженцям з України нададуть безкоштовні квартири.

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