Поляки розповіли, як ставляться до українських біженців і чи хочуть, щоб вони залишилися після війни

Майже 80% поляків вже допомогли біженцям з України.

У Польщі 70% громадян підтримують приймання українських біженців з Україні. К ожен четвертий поляк підтримує те, щоб після перемоги України у війні біженці залишилися у їхній країні.

Про це свідчать результати опитування дослідницької компанії Openfield з Ополе, пише nto.pl.

Так, "за" довготермінове перебування українців висловилося близько 41% поляків. Ще 38% відповіли, що проти цього, і близько 20% не точної позиції щодо цього.

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Згідно з дослідженням Openfield, в середньому від 24 лютого до жовтня 2022 року середньостатистичний поляк витратив близько 369 злотих (майже 3000 грн) на допомогу українцям, які тікали від війни. Загалом 77% поляків було залучено до допомоги біженцям.

Також у поляків запитали щодо підтримки біженців і понад 40% відповіли, що здатні підтримувати українців. Ще стільки ж опитаних вважають нинішню ситуацію уроком толерантності.

Крім того, приблизно кожен третій опитаний поляк вважає, що завдяки українцям їхнє суспільство культурно збагатиться, а роль Польщі на міжнародній арені посилиться. Лише 15% поляків відповіли, що не бачать позитивних змін у прийнятті українських біженців. І 34% сказали, що побоюється здавати в оренду житло біженцям з України.

Натомість понад половина громадян Польщі вважає, що державна підтримка українців у їхній країні перевищує рівень допомоги для них самих.

Дослідницька компанія Openfield з Ополе опитала 1774 жителів країни про підтримку українських біженців.

Нагадаємо, опитування Gremi Personal показало, що у половини українських біженців після вимушеного переїзду до Польщі рівень життя значно покращився.

Утім, у Польщі аж 58% українців винаймають житло за власний кошт. За кошти польської держави живуть лише 5% українських біженців.

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