"Поляки розстрілюють українців": окупанти впевнені, що воюють з найманцями на американських препаратах (перехоплення)

Окупант зізнався батькові, що російська армія має на фронті загороджувальні загони. Проте батько впевнений, що це не так жорстоко, як у ЗСУ, де поляки начебто розстрілюють українців.

Російський окупант розповів своєму батьку, як збройні сили РФ знищили танк і бронеатомобіль "Тигр" вагнерівців, поки не розібралися, що це "свої".

Про це йдеться у перехопленні української розвідки.

Окупант похвалився батькові, що разом з іншими солдатами "дали п*зди" своїм офіцерам.

"Я то че, я рядом стоял. Смотрел просто, как пиз**ят. Там они гибнут нах*й: вагнеровские потери минобороны не считает вообще", – розповів загарбник.

Військовий РФ обговорив з батьком вкидання російської пропаганди про поляків, які нібито воюють на фронті. Батько окупанта щиро вірить, що на фронті у лавах ЗСУ більшість становлять не українці, а поляки. Син погоджується з цією тезою і додає, що є ще "багато негрів".

"194 тысячи, сказал Залужный, у них воюет на передовой. Из них только одна треть – х*хлы. А две трети – иностранцы. Здесь тоже говорят, что поляков стало слишком много. "Вагнеровцы" вообще их мочат. Они поляков на дух не переносят", – заявив батько окупанта.

Також чоловік впевнений, що на солдатах ЗСУ американці випробовують спеціальні препарати.

"На них сейчас американцы испытывают препараты, чтобы боли не чувствовать. А еще они своих расстреливают. Прям выводят и расстреливают. Поляки стали х*хлов расстреливать", – говорить зазомбований росіянин.

Син-окупант своєю чергою підтверджує, що загороджувальні загони є у російській армії, але він не знає, чи когось розстріляли, бо що ніхто не тікав.

Раніше окупант розповів матері, як російська армія знищує свої ж підрозділи. Також вдалося перехопити розмову, в якій дружина окупанта розповіла, як росіяни обкурилися і ледь не вийшли на позиції ЗСУ.

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