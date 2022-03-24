Поляки створили петицію про закриття кордону для російських та білоруських вантажівок, підписати може кожен

Поляки створили петицію про закриття кордону для російських та білоруських вантажівок, підписати може кожен

Поляки просять прем'єр-міністра не чекати на санкції Євросоюзу, а діяти вже зараз.

У Польщі створено петицію на ім'я прем'єр-міністра країни Матеуша Моравецького з вимогою негайного закриття вантажних прикордонних переходів з Білоруссю та Росією.

"Ми звертаємось до прем'єр-міністра негайно закрити вантажні прикордонні переходи з Білоруссю та Росією, як це було зроблено минулого року з іншими пунктами перетину на підставі статті 16 Закону від 12 жовтня 1990 року про охорону державного кордону", - йдеться у петиції .

Підписати може кожен.

Поляки просять прем'єр-міністра не чекати на санкції Євросоюзу, а діяти вже зараз.

"На жаль, процедура запровадження санкцій вимагає часу і, насмперед, одностайності всіх членів Ради Європи. Йде жорстока війна та окупація територій, гинуть мирні жителі України та скоюються військові злочини . Немає часу на політиканство", - йдеться в документі.

Раніше п рем'єр-міністр країни Матеуш Моравецький заявив - пропонує додати до пакета європейських санкцій як торговельну блокаду морських портів, так і заборону на сухопутну торгівлю з росіянами. Глава польського уряду також підтримав протестувальників, які блокують фури на польському кордоні - йдеться про вантажівки, що повертаються до Росії та Білорусі з європейськими товарами.

Глава польського уряду закликав повністю заборонити торгівлю з Росією

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