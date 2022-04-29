Полякова розповіла, чи виїхала її мама з Росії: "Я дуже сильно уникала цього запитання"

Українська співачка Оля Полякова розповіла про свою маму Світлану, яка тривалий час жила у Російській Федерації разом із коханим.

Як поділилася зірка в інтерв'ю Славі Дьоміну, рідній людині вдалося виїхати з країни-агресорки. Виконавиця зазначила, що мама виїхала близько двох тижнів тому і тепер живе з нею у Франції.

За словами Полякової, вона уникала запитань щодо місця перебування своєї матері, поки вона була в Росії.

"Тому що вона була як заручниця там, мені було дуже страшно. Моя мама виїхала, слава Богу. Вона буде зі мною, так що все буде гаразд", – зазначила виконавиця.

Нагадаємо, днями, між українськими артистками Оксаною Білозір та Олею Поляковою виник конфлікт. Білозір звинуватила Полякову, Тоню Матвієнко та Ольгу Полежаку в порушенні авторських прав. Своєю чергою Полякова тоді нагадала Білозір, що вона має стосунок "до якоїсь незаконної недобудови" і побажала колезі "займатися судами".

У відповідь Білозір відреагувала на хейт Полякової і дорікнула артистці, що вона поїхала з України.

Оля Полякова дала інтерв'ю російській журналістці Ксенії Собчак

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