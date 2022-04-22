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Полякова, Єфросиніна, Нікітюк, Астаф'єва записали проникливе звернення до українських воїнів

Полякова, Єфросиніна, Нікітюк, Астаф'єва записали проникливе звернення до українських воїнів

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Полякова, Єфросиніна, Нікітюк, Астаф'єва записали проникливе звернення до українських воїнів

Знамениті жінки попросили наших захисників берегти себе і повернутися живими додому.

Знамениті українські жінки об'єдналися і створили спеціальне відео, у якому звернулися до наших військових.

У записі ролику взяли участь Маша Єфросиніна, Оля Полякова, Леся Нікітюк, Даша Астаф'єва, Олена Кравець, Юлія Саніна, Соня Плакидюк, Настя Каменських. У відео вони називають імена близьких їм чоловіків, які зараз захищають Україну від рук російських загарбників.

Зірки говорять, що розуміють, як наші воїни втомилися, скільки смертей їм вже довелося побачити і скільки всього пережити. Однак, водночас, жінки просять повернутися українських військових додому живими, що на них чекають, а діти малюють для них малюнки і вчать віршики.

Наприкінці відео знаменитості дякують нашим військовим за те, що, ризикуючи своїм життям, захищають нас.

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