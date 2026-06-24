«Польоти втрачають економічний сенс»: російська авіакомпанія ниє про критичну ситуацію з паливом

Російський літак (ілюстративне фото)

Реклама

Російська авіакомпанія “Азимут” заявила про критичну ситуацію на ринку авіапального в РФ та попросила звернутися до Міненерго Росії для стабілізації ситуації.

Про це повідомляють російські медіа з посиланням на звернення перевізника до Асоціації експлуатантів повітряного транспорту.

За даними авіакомпанії, на початку червня основний постачальник авіапального повідомив про необхідність скоротити споживання приблизно на третину від заявлених обсягів уже з другої декади місяця.

Реклама

Причиною назвали форс-мажорні ситуації на нафтопереробних заводах і, як наслідок, скорочення обсягів авіапального на ринку. В “Азимуті” стверджують, що альтернативні постачальники також не мають достатніх ресурсів.

Одночасно з дефіцитом пального в російських аеропортах різко зросли ціни. За даними перевізника, з початку червня середнє подорожчання авіапального перевищило 17%.

В окремих випадках зростання було значно більшим. Зокрема, у Махачкалі вартість гасу, за даними авіакомпанії, зросла на 64% і сягнула 157 тис. рублів за тонну без ПДВ.

У компанії також звернули увагу, що на світовому ринку ціна авіапального, навпаки, знижується вже третій місяць поспіль.

Реклама

В “Азимуті” попередили, що за таких умов виконання запланованої програми польотів “втрачає весь економічний сенс”. За словами перевізника, це стосується не лише міжнародних напрямків, а ще більшою мірою — внутрішніх рейсів.

Через це авіакомпанія попросила Асоціацію експлуатантів повітряного транспорту звернутися до Міненерго РФ із проханням вжити заходів для стабілізації вартості нафтопродуктів для авіакомпаній.

Паливна криза в Росії: останні новини

Російський паливний ринок останнім часом стикається з дедалі більшими проблемами. На тлі скорочення виробництва бензину, зменшення експорту нафтопродуктів і дефіциту пального через удари України, влада РФ шукає додаткові способи стабілізувати ситуацію.

За даними джерел Reuters у галузі, минулого тижня виробництво бензину в Росії впало приблизно на чверть порівняно із середньодобовим рівнем червня минулого року.

Реклама

Через нестачу пального та подальше зростання цін російська влада розглядає різні механізми підтримки внутрішнього ринку. Серед варіантів — субсидії на імпортне пальне, які мають допомогти стримати подорожчання.

Водночас, за даними ринкових джерел і LSEG, у першій половині червня морський експорт російських нафтопродуктів скоротився приблизно на 15% порівняно з аналогічним періодом травня.

Раніше українські безпілотники двічі атакували Московський нафтопереробний завод. Після влучань на підприємстві спалахнула масштабна пожежа, а його роботу фактично зупинили. Удари пошкодили ключові установки та резервуари з пальним, що могло вплинути на переробку нафти й постачання пального.

На цьому тлі в низці регіонів РФ загострилася паливна криза. Зокрема, у Москві та Підмосков’ї повідомляли про дефіцит бензину, великі черги на АЗС і різке зростання цін. За повідомленнями росіян, на окремих заправках залишався лише дизель, а продаж бензину обмежували — зокрема до 30 літрів на бак. Також подекуди забороняли наливати пальне в каністри.

Реклама

Новини партнерів