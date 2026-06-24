ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Війна
Кількість переглядів
228
Час на прочитання
3 хв

«Польоти втрачають економічний сенс»: російська авіакомпанія ниє про критичну ситуацію з паливом

У компанії заявляють, що через дефіцит і різке подорожчання виконання запланованих рейсів втрачає економічний сенс.

Автор публікації
Фото автора: Кирило Шостак Кирило Шостак
Коментарі
Російський літак (ілюстративне фото)

Російський літак (ілюстративне фото)

Російська авіакомпанія “Азимут” заявила про критичну ситуацію на ринку авіапального в РФ та попросила звернутися до Міненерго Росії для стабілізації ситуації.

Про це повідомляють російські медіа з посиланням на звернення перевізника до Асоціації експлуатантів повітряного транспорту.

За даними авіакомпанії, на початку червня основний постачальник авіапального повідомив про необхідність скоротити споживання приблизно на третину від заявлених обсягів уже з другої декади місяця.

Причиною назвали форс-мажорні ситуації на нафтопереробних заводах і, як наслідок, скорочення обсягів авіапального на ринку. В “Азимуті” стверджують, що альтернативні постачальники також не мають достатніх ресурсів.

Одночасно з дефіцитом пального в російських аеропортах різко зросли ціни. За даними перевізника, з початку червня середнє подорожчання авіапального перевищило 17%.

В окремих випадках зростання було значно більшим. Зокрема, у Махачкалі вартість гасу, за даними авіакомпанії, зросла на 64% і сягнула 157 тис. рублів за тонну без ПДВ.

У компанії також звернули увагу, що на світовому ринку ціна авіапального, навпаки, знижується вже третій місяць поспіль.

В “Азимуті” попередили, що за таких умов виконання запланованої програми польотів “втрачає весь економічний сенс”. За словами перевізника, це стосується не лише міжнародних напрямків, а ще більшою мірою — внутрішніх рейсів.

Через це авіакомпанія попросила Асоціацію експлуатантів повітряного транспорту звернутися до Міненерго РФ із проханням вжити заходів для стабілізації вартості нафтопродуктів для авіакомпаній.

Паливна криза в Росії: останні новини

Російський паливний ринок останнім часом стикається з дедалі більшими проблемами. На тлі скорочення виробництва бензину, зменшення експорту нафтопродуктів і дефіциту пального через удари України, влада РФ шукає додаткові способи стабілізувати ситуацію.

За даними джерел Reuters у галузі, минулого тижня виробництво бензину в Росії впало приблизно на чверть порівняно із середньодобовим рівнем червня минулого року.

Через нестачу пального та подальше зростання цін російська влада розглядає різні механізми підтримки внутрішнього ринку. Серед варіантів — субсидії на імпортне пальне, які мають допомогти стримати подорожчання.

Водночас, за даними ринкових джерел і LSEG, у першій половині червня морський експорт російських нафтопродуктів скоротився приблизно на 15% порівняно з аналогічним періодом травня.

Раніше українські безпілотники двічі атакували Московський нафтопереробний завод. Після влучань на підприємстві спалахнула масштабна пожежа, а його роботу фактично зупинили. Удари пошкодили ключові установки та резервуари з пальним, що могло вплинути на переробку нафти й постачання пального.

На цьому тлі в низці регіонів РФ загострилася паливна криза. Зокрема, у Москві та Підмосков’ї повідомляли про дефіцит бензину, великі черги на АЗС і різке зростання цін. За повідомленнями росіян, на окремих заправках залишався лише дизель, а продаж бензину обмежували — зокрема до 30 літрів на бак. Також подекуди забороняли наливати пальне в каністри.

Коментарі
Сортувати:
Дата публікації
Кількість переглядів
228
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie