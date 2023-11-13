"Полювали" на Patriot та зливали наслідки ударів по Києву та Черкасах – СБУ затримала зрадників (фото)

Контррозвідка Служби безпеки викрила двох агентів Росії, які збирали розвіддані про дислокацію Сил оборони та наслідки повітряних атак РФ у Києві та Черкасах. Їх було затримано, одного – напередодні виїзду до країни-агресорки.

Про це пише пресслужба СБУ.

За даними слідства, одного з фігурантів найбільше цікавили орієнтовні координати базування систем української ППО, у тому числі зенітно-ракетних комплексів Patriot.

Також зловмисники виїжджали на місця ударів РФ та фотографували наслідки "прильотів". Приховані фотознімки робили з різних ракурсів та прив’язкою до місцевості.

"Встановлено, що після ракетної атаки РФ по Черкасах 21 вересня цього року жінка зробила приховані фото пошкодженої будівлі у центрі міста та переслала їх своєму спільнику, громадянину РФ, який проживає у Києві. За наявними даними, після отримання "звіту" з уточнюючими відомостями щодо наслідків ураження киянин намагався виїхати до Росії. Поїздку планував через територію ЄС як особа не призовного віку", - розповіли правоохоронці.

Зловмисника затримали після того, як він вже придбав квитки до однієї з країн Європи.

Затриманим виявився доктор філософії, колишній викладач одного із Чернігівських закладів вищої освіти. 2015 року він їздив до тимчасово окупованого Криму, де отримав російський паспорт.

Невдовзі він повернувся до Києва, а вже після початку повномасштабного вторгнення РФ розпочав приховано відслідковувати місця базування Сил оборони в столиці.

Під час обшуків у помешканнях фігурантів було виявлено:

заборонену символіку РФ;

сувенірну продукцію з фотографіями Путіна;

паспорт громадянина РФ;

мобільні телефони.

Обшук СБУ у зрадника

Обшук СБУ у зрадника

Обшук СБУ у зрадника

Обшук СБУ у зрадника

Наразі слідчі Служби безпеки кваліфікували протиправні дії затриманих за двома статтями Кримінального кодексу України. Їм загрожує до восьми років в'язниці.

Нагадаємо, СБУ викрила зрадника, який "провів" до околиць Києва понад 120 одиниць техніки окупантів.

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