Полювання на "Цезаря Кунікова": усі подробиці ліквідації російського десантного корабля

Головне управління розвідки Міноборони 14 лютого завдало удару по російському флоту в Чорному морі, внаслідок чого було знищено великий десантний корабель росіян "Цезарь Куніков".

Спецпризначенці "Групи 13" ГУР МО України потопили десантний корабель РФ "Цезар Куніков". Ураження відбулося в територіальних водах України біля Алупки завдяки морським дронам "Magura V5".

ТСН.ua зібрали все, що відомо про операцію проти російського судна.

Вранці 14 лютого у Міністерстві оборони Росії заявили про атаку БПЛА над Чорним морем. Після того кримські пабліки повідомили, що, ймовірно, уражений великий десантний корабель Чорноморського флоту РФ.

"Черговими засобами ППО безпілотні літальні апарати перехоплено та знищено над територіями Бєлгородської (2 БпЛА) та Воронезької (1 БпЛА) областей, а також над акваторією Чорного моря (6 БпЛА)", - сказано у заяві оборонного відомства країни-агресорки.

Невдовзі телеграм-канал "Крымский ветер" опублікував кадри із місця атаки та додав, що навпроти селища Кацівелі пролунав потужний вибух у мор, який нагадує вибух боєкомплекту корабля.

Великий десантний корабель РФ "Цезар Куніков" / Фото: Telegram / Крымский ветер

"Сильна ударна хвиля. Схоже, що боєкомплект корабля вибухає. Видно, що для порятунку "потопаючого" підійшов ще один корабель. Також неподалік є підводний човен", - йшлося у повідмоленні.

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Також аналогічну інформацію оприлюднив і український журналіст Андрій Цаплієнко. Він уточнив, що йдеться про ураження великого десантного корабля РФ "Цезар Куніков".

Невдовзі після цього Генштаб ЗСУ офіційно підтвердив інформацію, поширену у ЗМІ.

"Збройні Сили України спільно з підрозділами Головне управління розвідки Міністерства оборони України знищили великий десантний корабель окупантів "Цезар Куніков", - йдеться у повідомленні військових.

В момент ураження вороже судно перебувало в територіальних водах України поблизу Алупки.

Своєю чергою, командувач Сухопутних військ Збройних Сил України Олександр Павлюк прокоментував знищення корабля і підкреслив, що основна ціль та задача Сил оборони України - "повне відновлення територіальної цілісності в межах міжнародно визнаних кордонів".

"Знищення Збройними Силами України спільно з Головним управлінням розвідки Міноборони російського ВДК "Цезар Куніков" - чергове підтвердження того, що ворог не може безкарно ходити українськими територіальними водами. Не може і не буде!" - сказав Павлюк.

Як ГУР потопили корабель "Цезарь Куніков"

Головне управління розвідки підтвердили, що у взаємодії з усіма складовими Сил безпеки і оборони України 14 лютого знищили великий десантний корабель "Цезарь Куніков" чорноморського флоту держави-агресора. Успішну місію здійснили спецпризначенці "Групи 13" ГУР МО України.

Розвідники повідомили, що ворожий корабель атакували ударними морськими дронами “Magura V5” біля берегів тимчасово окупованого Криму неподалік міста Алупка.

"У підсумку "цезарь куніков" отримав критичні пробоїни по лівому борту і почав тонути", - розповіли в ГУР.

Символічна дата знищення "Цезарь Куніков"

У ГУР також звернули увагу, що корабель був названий на честь російського офіцера і командира десантного загону Цезаря Кунікова. Він загинув саме 14 лютого 1943 року.

З цього приводу росіяни почали висловлювати невдоволення. Мовляв, Україна нищить Чорноморський флот РФ, як сама того хоче, а Росія нічого не може з цим вдіяти.

Коментарі росіян щодо знищення "Цезаря Кунікова"

Відео знищення корабля "Цезарь Куніков"

Як спецпризначенці ГУР знищили російський корабель "Цезарь Куніков": відео

Що відомо про корабель "Цезарь Куніков": характеристики

Великий десантний корабель "Цезарь Куніков" проєкту 775 ― одне із найновіших російських суден. Він міг вміщати 87 членів екіпажу на борту і використовувався Москвою під час воєн проти Грузії, Сирії та України.

Так, "Цезар Куніков" брав участь в операції в Косово (1999 рік), російсько-грузинській війні (2008 рік), здійснював забезпечення сирійської армії (операція "Сирійський експрес", 2015 рік). Його орієнтовна вартість становить 60-70 мільйонів доларів.

Військовий експерт Олександр Коваленко розповів, що "Цезар Куніков" був введений в експлуатацію 1986 року, а побудований в Польщі – на суднобудівному заводі "Stocznia Polnocna" у Гданську.

"Такі кораблі останнім часом використовувалися переважно як транспорт, у логістичних ланцюжках РОВ (російських окупаційних військ - ред.), але як десантний функціонал – це 12 од. бронетехніки техніки та не менше 340 осіб десанту. Тому питання, коли з ЦК ("Цезар Куніков") трапилося те, що трапилося, він був завантажений і цікаво чим, чи йшов порожняком? Але навіть якщо і йшов порожняком, це все одно – чудово!" - написав він.

Коваленко також додав, що в Росії жоден суднобудівний завод не може будувати і навіть повноцінно ремонтувати такі кораблі.

Великий десантний корабель РФ "Цезар Куніков" / Фото: УНІАН

Технічні характеристики ВДК "Цезар Куніков":

Водотоннажність – 4080 тонн;

Довжина – 112,5 м;

Ширина – 15 м;

Осадка – 3,7 м;

Швидкість – 18 вузлів (33 км/год);

Дальність плавання – 6000 миль (9 656 км) при 12 вузлах (22,2 км/год);

Екіпаж – 87 осіб;

Двигуни — два дизельних, два гвинти;

Озброєння: 2х2 57-міліметрові артустановки АК-725, 4х8 пускових установок ПЗРК, 2х30 122-міліметрових пускових установок НУРС А-215 "Град-М".

ВДК "Цезар Куніков" міг використовуватись для встановлення мінних загороджень при різних варіантах завантаження:

150 осіб десанту і 10 танків типу Т-55 з екіпажем у 40 осіб;

12 пливучих танків ПТ-76 з екіпажем у 36 осіб;

підрозділ у складі 3 танків типу Т-55 з екіпажем у 12 осіб,

три 120-мм міномети, три бойових машин типу 2Г 27, чотири автомобілі ЗІЛ-130, чотири ГАЗ-66 та одного легкового позашляховика ГАЗ-69;

Особовий склад десанту − 147 осіб. Кораблі такого типу останнім часом використовувалися росіянами переважно як транспорт, у логістичних ланцюжках окупаційних військ.

Роль "Цезарь Куніков" у війні з Україною

Через місяць після початку повномасштабного вторгнення Росії до України цей великий десантний корабель був підбитий під час удару 24 березня 2022 року в тимчасово окупованому порту Бердянська.

Тоді було знищено російський великий десантний корабель "Саратов", а великі десантні кораблі "Орськ", "Цезар Куніков" та "Новочеркаськ" отримали пошкодження.

Великі десантні кораблі РФ "Цезар Куніков" та "Новочеркаськ" / Фото: УНІАН

У квітні 2022 року стало відомо, що тодішній командир ВДК "Цезар Куніков", капітан 3-го рангу Олександр Чирва помер у результаті поранень.

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