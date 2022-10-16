"Полювання" на Гіркіна: винагорода за взяття у полон терориста зросла до $50 тисяч

Блогери, військові, спортсмени та чиновники разом збільшили винагороду за взяття у полон терориста Ігоря Гіркіна (Стрєлкова), який брав участь в окупації Криму та захопленні Слов'янська 2014 року, до 50 тисяч доларів.

Вчора ввечері, 15 жовтня, до охочих доплатити за полоненого бойовика приєднався очільник Луганської ОВА Сергій Гайдай.

"Відчуваю, що нам у багажнику його можуть привезти буряти", - написав активіст Сергій Стерненко у Twitter.

Голова Луганської ОВА Сергій Гайдай долучається зі своїм внеском до суми винагороди за взяття у полон воєнного злочинця Гіркіна.



Загалом це вже $50 000.



Відчуваю, що нам ще його у багажнику можуть привезти буряти https://t.co/FLifUgYY53 — Serhii Sternenko ✙ (@sternenko) October 15, 2022

Як почалося "полювання" на Гіркіна

15 жовтня ​​активіст та волонтер Сергій Стерненко написав допис у Twitter, запропонувавши винагороду у $10000 тому, хто візьме живим у полон терориста Ігоря Гіркіна.

Сталося це після того, як росЗМІ повідомили, що Гіркін нібито поїхав воювати проти України.

Згодом лідер гурту "Антитіла" Тарас Тополя приєднався до ініціативи і подвоїв ставку до $20000.

"Додам ще $10 тис. власних заощаджень, хто візьме Гіркіна в полон живим. Він ще по "боїнгу" має дати покази", - написав Тополя.

Після цього до флешмобу долучився головний сержант 47-го штурмового полку Валерій Маркус. Ціна виросла до $30 тис.

Після 22:00, 15 жовтня, до "полювання" долучись очільник Луганської ОВА Сергій Гайдай і тенісист Сергій Стаховський. Сума зросла до $50 тис.

Читайте також: