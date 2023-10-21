"Полювання на окупантів": ЗСУ показали удар по росіянам просто у бліндажі - відео

Дрон з вибухівкою знайшов окупантів, які ховалися у бліндажі.
Зведена тактична група "Адам" у взаємодії з аеророзвідкою 67-ї ОМБр ДУК влаштували полювання на російських загарбників, які ховалися у лісі у бліндажі.
Відео показала пресслужба 67-ї ОМБр ДУК.
Так, українські військові знищили чергову партію росіян на Луганщині.
"Ранок починається з бавовни. FPV-дрони не дають спокою окупантам. Зменшуємо популяцію пацаків у Серебрянському лісі. Працює група "Адам" та аеророзвідка 67 ОМБр ДУК", - йдеться у дописі.
Нагадаємо, до Донецька 21 жовтня завітала потужна бавовна – прилетіло в район військової частини (відео).
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