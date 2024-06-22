Полювання на росіян і неочікуваний фінал: у 118 ОМБр розповіли про цікавий інцидент під Роботиним

Пілоти FPV-дронів 118 ОМБр у суботу, 22 червня, знищили на Роботинському напрямку групу окупантів, які намагались дістатися українських позицій. В ході операції один з росіян "допоміг" своєму пораненому товаришу, влучно добивши його пострілом в голову.

Про це розповів начальник служби зв'язків з громадськістю 118-ї окремої механізованої бригади старший лейтенант Дмитро Пелих в ексклюзивному коментарі для ТСН.ua.

За словами пресофіцера, окупанти, які заходять у Роботине в темну пору доби, зазвичай не доживають до наступної ночі. Проте випадок, коли росіянин прохав його дострелити, принаймні на цьому напрямку фронту, було зафіксовано вперше.

"118 окрема механізована бригада зараз виконує завдання на роботинському напрямку. Зокрема, ми обороняємо Роботине з боку Новопрокопівки. Власне, сьогодні вночі оці три росіянина зайшли з Новопрокопівки, використавши антитепловізійні плащі, у яких їх дуже важко розгледіти тепловізійними камерами. Але певний рух ми бачили, що вони виходили. Ми їх довели до Роботиного і там десь їх трошки загубили в ранішніх сумерках", – розповів подробиці Дмитро Пелих.

Він додав, що ближче до дев'ятої години, пілот-розвідник із Самохідного артилерійського дивізіону 118 ОМБр з позивним "Аптєка" виявив окупантів, які переховувалися у бліндажі. Щоб ввести в оману українську аеророзвідку, росіяни вдалися до тактики "мертвих орків".

"В Роботиному зараз не дуже є багато місць, де сховатися. Це вже фактично чисте поле. І вони просто прикинулися "двохсотими". Але наших пілотів досвідчених не обдуриш і вони по руці, яка мало нагадує руку "двохсотого", вирішили перевірити живучість тих "тіл"", – пояснив військовий.

За його словами, пілоти БпЛА, які постійно працюють на цій ділянці фронту, бачать усі зміни, які там відбуваються. І ці нові "тіла" не були схожі на такі, що давно там лежать.

"Коли влучив поблизу них один зі скидів, вони побігли, всі троє. Коли наступний FPV-дрон влучив в одного з окупантів, він недовго думаючи попросив іншого дострелити його в голову. І той без будь-яких докорів сумління виконав прохання і побіг далі", – зазначив Дмитро Пелих.

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Пресофіцер додав, що першого окупанта знешкодив пілот FPV-дрона роти ударних безпілотних авіаційних комплексів з позивним "Стів".

Далі розвідка простежила, як двоє росіян, що залишилися, сховалися в іншому бліндажі. Близько 11:30 наступних три FPV-дрона розібрали цей бліндаж "в ноль", остаточно поховав двох загарбників. До ліквідації окупантів долучилися пілоти Mavic "Шустрий" та "Адам".

Загалом для знищення групи окупантів пілотам 118 ОМБр знадобилося 5 FPV-дронів і два скиди осколкових гранат з розвідувальних дронів Mavic. Від моменту виявлення до повного знищення окупантів пройшло не більше п'яти годин.

Нагадаємо, бійці ДШВ показали знищення ворожого "танка-сарая". У 46 ОАМБр зазначили, що їхні "пташки" творять дива у небі.

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