"Полювання триває": сили ППО знищили 14 російських безпілотників

Українські сили протиповітряної оборони протягом 6 травня знищили 14 безпілотних літальних апаратів російських військ.
Усі збиті безпілотники – "Орлан-10".
Про це повідомили в командуванні Повітряних сил ЗСУ.
"День 72-й героїчного протистояння Українського війська рашистським окупантам! Окрім ювелірної роботи авіації Повітряних Сил на Південно-східному напрямку, маємо чергові знищені БпЛА агресора", – йдеться в повідомленні.
"Сьогодні, 6 травня, протиповітряною обороною Повітряних Сил та Сухопутних військ Збройних Сил України відмінусовано щонайменше 14 безпілотників "Орлан-10"! Полювання триває!" – додали там.
Нагадаємо, цього ж дня українські війська на Донбасі відбили 8 атак російських окупантів, знищили 3 танки і 8 артилерійських систем.
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