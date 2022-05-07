"Полювання триває": сили ППО знищили 14 російських безпілотників

Українські сили протиповітряної оборони протягом 6 травня знищили 14 безпілотних літальних апаратів російських військ.

Усі збиті безпілотники – "Орлан-10".

Про це повідомили в командуванні Повітряних сил ЗСУ.

"День 72-й героїчного протистояння Українського війська рашистським окупантам! Окрім ювелірної роботи авіації Повітряних Сил на Південно-східному напрямку, маємо чергові знищені БпЛА агресора", – йдеться в повідомленні.

"Сьогодні, 6 травня, протиповітряною обороною Повітряних Сил та Сухопутних військ Збройних Сил України відмінусовано щонайменше 14 безпілотників "Орлан-10"! Полювання триває!" – додали там.

Нагадаємо, цього ж дня українські війська на Донбасі відбили 8 атак російських окупантів, знищили 3 танки і 8 артилерійських систем.

Брифінг Олексія Арестовича за 6 травня 2022 року

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