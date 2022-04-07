"Полювання триває": українські захисники захопили трофейну ППО російських окупантів (фото)

Ворожа ППО є придатною до використання.

Воїни Сил спеціальних операцій ЗСУ захопили особливо цінний трофей - це кілька одиниць техніки ППО російських окупантів.

Про це повідомляє Командування сил спеціальних операцій ЗСУ.

"Кілька одиниць техніки ворожої ППО захопила група ССО України під час проведення спеціальних дій. Зокрема мова йде про БПУ комплексу БУК М1, ЗРК БУК М2", - наголосили українські захисники.

Фото: ССО ЗСУ

Воїни ССО зазначили, що трофейна техніка є придатною для використання.

Фото: ССО ЗСУ

"ССО продовжують полювання за особливими та цінними трофеями. Тож іноді, навіть найстрашнішого звіра, краще брати живцем", - наголосили в ЗСУ.

Фото: ССО ЗСУ

Нагадаємо, російські солдати в Миколаївській області нишпорили у будинках мирних людей, відбираючи зброю та мобільні телефони, а також вимагали здати всіх "нацистів" по сусідству, називаючи їх "бандерівцями".

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