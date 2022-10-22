"Полювання триває": ЗСУ збили другий за добу вертоліт окупантів

Зенітники ліквідували ще один ударний вертоліт росіян.

У суботу, 22 жовтня, близько 16:00 години, українські зенітники збили вертоліт окупантів Ка-52.

Про це повідомляє пресслужба Повітряних сил ЗСУ.

"Полювання триває! Зенітним ракетним підрозділом Повітряне командування "Центр" на південному напрямку знищено ще один за сьогодні російський ударний вертоліт Ка-52", – йдеться у повідомленні.

Зазначимо, що це вже другий знищений за добу вертоліт окупантів Ка-52. Інший був збитий у Бериславському районі Херсонщини.

Втрати окупантів

За даними Генштабу, від початку повномасштабної війни ЗСУ знищили 67 070 тис. російських загарбників.

Колишній речник Генштабу Збройних сил України Владислав Селезньов зазначив, що у Бахмуті Донецької області бійці 93-ї бригади ЗСУ відбивають атаки найманців ПВК "Вагнер", окупанти зазнають великих втрат.

Днями також стало відомо, що Сили оборони України ліквідували 10 іранських інструкторів, які навчали російських військових запускати дрони-камікадзе.