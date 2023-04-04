"Полював" за українською авіацією на Дніпропетровщині: СБУ затримала агента РФ

Зловмисник збирав розвіддані про місця базування та переміщення Сил оборони на території області.

Контррозвідка Служби безпеки затримала агента Головного управління Генерального штабу ЗС РФ у ході спецоперації у Дніпропетровській області. Місцевий мешканець збирав розвіддані про місця базування та переміщення Сил оборони на території області.

Про це повідомляє пресслужба СБУ.

"Насамперед ворога цікавили місця розміщення та режими роботи українських військових літаків на території регіону. Зокрема, агент фіксував регулярність вильотів, кількість літаків тощо. Крім того, він передавав агресору інформацію про наслідки повітряних ворожих атак на місто", - йдеться у повідомленні.

Ці відомості окупанти планували використати для підготовки та здійснення масованих авіаударів по території Дніпропетровської області.

Воєнна розвідка РФ дистанційно залучила зрадника до негласної співпраці. Отримані відомості він надсилав ворогу через месенджер у вигляді електронних координат та медіафайлів з прив’язкою до місцевості.

Під час обшуку за місцем проживання фігуранта виявлено мобільний телефон, який він використовував для комунікації з агресором.

Суд обрав зраднику запобіжний захід – тримання під вартою. Триває досудове розслідування для встановлення всіх обставин злочину.

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