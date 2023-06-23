“Помаленьку почне задихатися”: у південного угруповання окупантів сумне майбутнє – військовий експерт

Противник уже зараз розуміє, що південь України невдовзі буде втрачено.

Руйнуванням Чонгарського моста Збройні сили України зробили перший крок до серйозного перерізання логістики ворога, ускладнивши постачання боєприпасів, військової техніки та особового складу до окупаційних військ на південному фронті.

Таку думку висловив військовий експерт Петро Черник в ефірі “Еспресо”.

За його словами, противник уже зараз розуміє, що південь України невдовзі буде втрачено.

“Південне угруповання росіян помаленьку почне задихатися, їм доведеться звідти відходити”, – впевнений він.

Водночас у Кремлі вимагають від окупаційної армії виконати “стратегічне завдання” хоча б по мінімуму – вийти на адміністративні лінії Донецької та Луганської областей.

“Таку поразку-перемогу в РФ зможуть продавати кому завгодно, а насамперед внутрішньому споживачу", – сказав військовий експерт.

Нагадаємо, момент одного з ударів по Чонгарському мосту в ніч проти 22 червня потрапив на відео. Зафіксовано влучання в автомобільний та залізничний мости.

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