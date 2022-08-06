Помер гауляйтер Нової Каховки, на якого скоїли замах українські партизани

Заступник голови окупаційної адміністрації Нової Каховки Віталій Гура помер дорогою до Криму після скоєного на нього замаху 6 серпня.
Роботу з ліквідації колаборанта російських загарбників виконали українські партизани.
Про це повідомив український журналіст Денис Казанський, а також російський пропагандист Юрій Котенок.
"Гауляйтер Нової Каховки Віталій Гура, в якого сьогодні стріляли партизани, помер. Його намагалися врятувати та везли до Криму, але не довезли", – йдеться в інформації від Казанського.
"Віталій Гура помер під час транспортування до Криму", – водночас написав Котенок.
Нагадаємо, вранці 6 серпня на Гуру скоїли замах у його ж будинку, вистреливши, ймовірно, з пістолета Макарова.
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