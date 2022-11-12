Помер пес Крим, який оплакував смерть своїх господарів на руїнах зруйнованого окупантами будинку

Під час обстрілу у вересні собака, який став символом горя, отримав поранення.

Помер відомий пес Крим, який втратив своїх господарів через російську ракету, що влучила у будинок у Дніпрі. Тоді загинула вся родина - бабуся, жінка та двоє дітей.

Про це написав у соціальних мережах заступник міського голова Дніпра Михайло Лисенко.

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За його словами, під час обстрілу у вересні собака, який став символом горя, отримав поранення, після цього Крим проходив лікування у ветеринарній клініці.

"На превеликий жаль зупинилося серце Нашого Собачого Криму. Російська підлість і її злочини іноді досягають своїх результатів......Спочивай з миром", - йдеться у повідомленні.

Пес Крим - символ горя українців

У ніч проти 29 вересня у приватний будинок у Дніпрі прилетіла російська ракета, яка забрала життя чотирьох людей, серед яких - двоє дітей. Після удару РФ вижив лише собака Крим, який вив на руїнах, оплакуючи смерть господарів. Він став символом горя для українців. У світі пес став відомий завдяки ілюстрації Антона Хозяйкіна. Саме він створив малюнок, на якому пес плаче над вирвою, а довкола душі його загиблих господарів.

Під час обстрілу собака отримав поранення, був у важкому стані. Проходив лікування у ветеринарній клініці. Пес Крим був у поважному віці. Його покійні привезли з Криму 12 років тому ще цуценям.

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