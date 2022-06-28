Померла 15-та жертва ракетного удару по ТЦ в Кременчуку

Померла 15-та жертва ракетного удару по ТЦ в Кременчуку

Кількість загиблих через влучання російської ракети в торговий центр на Полтавщині збільшилася.

Після ракетного удару, який російськими військовими було завдано по торговому центру "Амстор" у місті Кременчуку на Полтавщині, померло вже 15 осіб.

Про це повідомив голова Полтавської ОВА Дмитро Лунін.

"Наразі відомо вже про 15 загиблих…" - написав він.

Раніше Дмитро Лунін повідомляв про 13 загиблих, але зазначив, що ця кількість може зростати. У ДСНС зауважили, що до лікарень з місця обстрілу доставили 59 осіб, з них 25 було госпіталізовано.

Нагадаємо, окупанти вдарили ракетами по торговельно-розважальному центру у Кременчуку на Полтавщині, де було понад тисячу цивільних.

Пекло в Кременчуці: ракети вдарили в ТРЦ - під завалами можуть бути сотні людей

Читайте також: