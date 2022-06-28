Померла 15-та жертва ракетного удару по ТЦ в Кременчуку

Кількість загиблих через влучання російської ракети в торговий центр на Полтавщині збільшилася.
Після ракетного удару, який російськими військовими було завдано по торговому центру "Амстор" у місті Кременчуку на Полтавщині, померло вже 15 осіб.
Про це повідомив голова Полтавської ОВА Дмитро Лунін.
"Наразі відомо вже про 15 загиблих…" - написав він.
Раніше Дмитро Лунін повідомляв про 13 загиблих, але зазначив, що ця кількість може зростати. У ДСНС зауважили, що до лікарень з місця обстрілу доставили 59 осіб, з них 25 було госпіталізовано.
Нагадаємо, окупанти вдарили ракетами по торговельно-розважальному центру у Кременчуку на Полтавщині, де було понад тисячу цивільних.
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