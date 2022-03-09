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Померла від зневоднення у підвалі: розпочали розслідування смерті 6-річної дівчинки з Маріуполя

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Померла від зневоднення у підвалі: розпочали розслідування смерті 6-річної дівчинки з Маріуполя

Associated Press

Через російських окупантів загинула 6-річна дівчинка.

У Маріуполі 8 березня в підвалі житлового будинку знайшли тіла жінки та дитини. 6-річна дівчинка померла від зневоднення. 

Про це повідомили в Офісі генерального прокурора. 

"За процесуального керівництва Маріупольської окружної прокуратури здійснюється досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ст. 438 КК України). За даними слідства, 8 березня 2022 року під час розбору завалів зруйнованого збройними силами РФ житлового будинку у м. Маріуполі у підвалі виявлені тіла жінки та дитини. За висновками лікарів, 6-річна дівчинка померла в результаті зневоднення", - йдеться у повідомленні. 

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