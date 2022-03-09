Померла від зневоднення у підвалі: розпочали розслідування смерті 6-річної дівчинки з Маріуполя

Через російських окупантів загинула 6-річна дівчинка.
У Маріуполі 8 березня в підвалі житлового будинку знайшли тіла жінки та дитини. 6-річна дівчинка померла від зневоднення.
Про це повідомили в Офісі генерального прокурора.
"За процесуального керівництва Маріупольської окружної прокуратури здійснюється досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ст. 438 КК України). За даними слідства, 8 березня 2022 року під час розбору завалів зруйнованого збройними силами РФ житлового будинку у м. Маріуполі у підвалі виявлені тіла жінки та дитини. За висновками лікарів, 6-річна дівчинка померла в результаті зневоднення", - йдеться у повідомленні.
Читайте також:
- Київ звернувся до канцлера Німеччини з проханням організувати зустріч Путіна та Зеленського
- "Це звірство! Негайно закрийте небо!": Зеленський відреагував на авіаудар Росії по пологовому в Маріуполі
- "Там були матері та діти": поліція розпочала розслідування через авіаудар РФ по пологовому будинку в Маріуполі