Помилка Курська повторюється: аналітик про дії росіян на Бєлгородщині

Росіяни самі себе переконали, що йде не повномасштабна війна, а локалізована "СВО" на українській території.

Росіяни втратили контроль над двома населеними пунктами у Бєлгородській області. Це вказує на принциповий прорахунок агресора, який він повторює далеко не вперше.

Таку думку в інтерв’ю "Українському радіо" озвучив керівник безпекових проєктів Центру глобалістики "Стратегія 21" (ВМС) Павло Лакійчук.

"Росіяни роблять велику помилку, коли відділяють лінію фронту від державного кордону. У нас немає кордону з Росією, у нас є одна суцільна лінія фронту. Десь вона пролягає по нашій землі, а десь збігається з лінією державного кордону. Десь більш активні бойові дії, а десь менш активні", – заявив він.

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За словами аналітика, росіяни самі себе переконали, що йде не повномасштабна війна, а локалізована на українській території "СВО". Тому їхні війська виявилися не готовими до транскордонних атак Сил оборони.

"Події на Бєлгородщині поки що не можна назвати рейдовими діями, але робота дуже ефективна", – додав Лакійчук.

Нагадаємо, українські Збройні сили незначно просунулися на заході Бєлгородської області РФ. Тим часом російські війська просунулися на півночі Сумської області.

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