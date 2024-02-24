Помилка, що коштувала дорого: естонський воєначальник про заборону ЗСУ бити по РФ

Такі обмеження - одна з причин оборони України.

Рішення союзників України щодо обмеження застосування наданої ЗСУ зброї по території країни-агресорки Росії було помилкою та коштувало дуже дорого.

Таку думку висловив естонський воєначальник, майбутній командувач армії Естонії Андрус Мерило, повідомляє Eesti Rahvusringhääling.

З його слів, у військовому плані - "це була явна дурість". Крім того, така позиція країн заходу обернулася проти української армії.

"Введення такого обмеження коштувало дуже дорого, а також є однією з причин, чому Україна повернулася в оборонну позицію і намагається відбити російський контрнаступ", - пояснив Мерило.

Мерило наголошує: також не виправдалось й те, що обмеження було запроваджене через страх щодо ризику ескалації. Саме тому, вважає воєначальник, "це політичне обмеження було абсолютно неправильним".

Нагадаємо, аналітики Інституту вивчення війни (ISW) оцінили шанси України на контрнаступ. Так, затримки з безпековою допомогою Заходу, ймовірно, створюватимуть невизначеність та обмеження для цих операцій.

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