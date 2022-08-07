Помилкова оцінка Росії зіграла з ними злий жарт: Жданов розповів, як на початку війни вдалося сховати наші літаки

Генштаб Росії буквально на другий або третій день повідомив про те, що нібито Повітряні сили України знищені в повному обсязі.

Генеральний штаб України зробив висновки на момент початку збройного вторгнення Росії, проаналізувавши всі матеріали, які надали нам західні розвідки та відповідно вжили заходів для того, щоб зберегти наші літаки.

Про це 7 серпня розповів військовий експерт Олег Жданов на своєму YouTube-каналі.

"У ніч проти 24 лютого, коли по Україні завдавався масований ракетно-бомбовий удар, усі наші аеродроми були порожні, там нашої авіації не було. Саме тому наша авіація залишилася цілою і вже вступила в бій з Російською Федерацією. До речі, знову помилка обстановки, або оцінки противника, з боку Росії зіграла з ними злий жарт і дала нам величезну підмогу в перші тижні війни.

Буквально на другий або третій день прозвучала доповідь про те, що Повітряні сили України знищені в повному обсязі, називалися божевільні цифри, що всі аеродроми виведені з ладу. А наша авіація почала планомірно і максимально знищувати колони противника. Так що вони практично нічого не знищили, так, вони пошкодили інфраструктуру, частина аеродромів була виведена з ладу, але Повітряні сили залишилися цілими, тому що Генштаб вжив своєчасних заходів щодо порятунку нашої авіації, і це спрацювало", - розповів експерт.

Нагадаємо, Арестович назвав одну із головних сенсацій війни Росії проти України.

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