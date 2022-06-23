Допомогали окупантам: в Україні поліція за час війни відкрила понад 19 тисяч кримінальних проваджень

Від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну правоохоронці відкрили понад 19 тисяч кримінальних проваджень за фактами воєнних злочинів росіян.
Щодня поліцейські відпрацьовують осіб, які допомагають російськім окупантам.
Про це повідомив начальник департаменту організаційно-аналітичного забезпечення та оперативного реагування НПУ Олексій Сергєєв.
За його словами, за час війни поліцейські відпрацювали понад 56 тисяч осіб, які підозрювалися у співпраці з окупантами, колабораціонізмі, диверсіях та терористичної діяльності.
“За час проведення заходів поліцейськими відпрацьовано понад 56 тисяч осіб, за результатами перевірки майже 2,5 тисяч – передано до СБУ, 146 – заарештовано та 172 особам повідомлено про підозру”, - розповів начальник департаменту організаційно-аналітичного забезпечення та оперативного реагування НПУ.
Нагадаємо, що у Донецькій області відбувся танковий бій: ОК "Північ" показало відео.
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