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Допомогали окупантам: в Україні поліція за час війни відкрила понад 19 тисяч кримінальних проваджень

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Допомогали окупантам: в Україні поліція за час війни відкрила понад 19 тисяч кримінальних проваджень

Фото: ГУ Національної поліції в Хмельницькій області

Від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну правоохоронці відкрили понад 19 тисяч кримінальних проваджень за фактами воєнних злочинів росіян. 

Щодня поліцейські відпрацьовують осіб, які допомагають російськім окупантам.

Про це повідомив начальник департаменту організаційно-аналітичного забезпечення та оперативного реагування НПУ Олексій Сергєєв.

За його словами, за час війни поліцейські відпрацювали понад 56 тисяч осіб, які підозрювалися у співпраці з окупантами, колабораціонізмі, диверсіях та терористичної діяльності.

“За час проведення заходів поліцейськими відпрацьовано понад 56 тисяч осіб, за результатами перевірки майже 2,5 тисяч – передано до СБУ, 146 – заарештовано та 172 особам повідомлено про підозру”, - розповів начальник департаменту організаційно-аналітичного забезпечення та оперативного реагування НПУ.

Нагадаємо, що у Донецькій області відбувся танковий бій: ОК "Північ" показало відео.

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