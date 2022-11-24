"Помолімося, хай буде життя": у Дніпрі під час повного блекауту лікарі провели унікальну операцію

У Дніпрі в обласній лікарні імені Мечникова провели унікальну операцію в умовах повної відсутності світла.

В обласній лікарні імені Мечнікова, що у Дніпрі, під час повного блекауту провели унікальну операцію на серці.

Про це на своїй сторінці в соцмережі написав гендиректор лікарні Сергій Риженко.

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“Не дати померти, коли надія на нулі, і чекати не можна навіть жодної хвилини. Під час відключення світла, десятки вкрай важких пацієнтів були на операційних столах в Мечникова. Анестезіологи та хірурги Мечникова одягли налобні ліхтарики, рятуючи кожного. Дарували приреченому не тільки життя, а й серце та душу”, - розповів Сергій Риженко.

Також він додав, що хірурги проводили операції в умовах повної відсутності світла. І це - вперше за 35 років хірургічної практики одного з місцевих лікарів.

“Вкрай напружені нерви, страшна втома, але Руслан, якому тільки 23 роки, вижив. Помолімося, хай буде життя”, - підкреслив гендиректор лікарні.

Що відомо про відсутність світла у Дніпрі

Після масованих ракетних обстрілів 23 листопада у Дніпрі зникло світло, вода та опалення. Місто опинилося в повному блекауті. Вирішувати проблему з електропостачанням комунальники почали відразу після припинення повітряної тривоги. Втім відновити світло у всьому місті відразу неможливо.

Станом на вечер 24 листопада світло з'явилося практично у всих районах міста. Проте по область світло є лише у 25% місцевих мешканців.

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