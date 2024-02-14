Помста за Харків: легіон "Свобода Росії" анонсував удари по Бєлгородщині (відео)

В ЛСР пообіцяли – що більше ударів припадатиме на мирний Харків, то "швидше і глибше війна переміщатиметься на територію Росії".

Бійці легіону "Свобода Росії" пообіцяли відповідь за російські обстріли по Харкову та анонсували демілітаризацію всього прикордонного регіону Бєлгородської області РФ.

Про це бійці ЛСР заявили в Мережі та опублікували відеозвернення.

"Ми добре знаємо дорогу з Харкова на кордон із Бєлгородщиною. Вночі розбуди – по відбійниках на дорозі та шелестінню листя визначимо своє місцезнаходження", – зазначається в заяві.

В ЛСР вказали, що за час захисту України та боїв на Харківщині цей регіон став для них другим домом. Тому бійці не можуть дивитися на те, як окупаційна путінська армія стирає з лиця Землі населені пункти Харківської області та сам обласний центр.

"Легіон не мовчатиме. Ми вже маємо достатньо ресурсів, щоби гідно відповісти всім путінським псам, які запускають ракети по мирних жителях України. Кожен ваш удар по Харкові відтепер матиме наслідки у багатократному розмірі", – заявили бійці.

У повідомленні також йдеться, що президент РФ Володимир Путін перетворив Бєлгород та область на воєнну зону.

"Ми це виправимо та демілітаризуємо весь прикордонний регіон Бєлгородської області, щоб мирні жителі могли спати спокійно. У Білгороді у нас є сім'ї та друзі, і ми як ніхто зацікавлені, щоб вони були у безпеці", – повідомили в ЛСР.

Там пообіцяли, що що довше триватиме війна, що більше ударів припадатиме на мирний Харків – то "швидше і глибше війна переміщатиметься на територію Росії".

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Відповідь за удари по Харкову: ЛСР пообіцяв перенести війну на територію Росії

Нагадаємо, лише за минулу добу російські війська обстріляли з артилерії та мінометів понад 20 населених пунктів Харківської області. Внаслідок ударів по території ринку загинула одна жінка, ще одна отримала травми.

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