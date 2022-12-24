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Помста за Херсон: “Наші удари вивірені і точні” — речниця ОК “Південь”

Автор
Богдан СкавронБогдан Скаврон
Дата публікації
Перегляди
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Час на прочитання
1 хв
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Помста за Херсон: “Наші удари вивірені і точні” — речниця ОК “Південь”

Фото: Генеральний штаб ЗСУ / Facebook

Масове убивство мирних жителів Херсона внаслідок терористичного удару демонструє потворність російських окупантів.

Після обстрілу Херсона, внаслідок якого загинули та були поранені десятки цивільних громадян, речниця Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк розповіла, як відбуваються удари ЗСУ у відповідь. За її словами, на відміну від російських атак, вони виважені, вивірені і лягають точно туди, де є скупчення ворога.

На цьому вона наголосила у коментарі в ефірі національного телемарафону.

Наталія Гуменюк зауважила, що контрбатарейне протистояння відбувається зараз вздовж всієї лінії фронту, але з боку українських військових воно, насамперед, виважене та доцільне. 

“В будь-якому випадку ми пам’ятаємо про те, що на лівому березі, де базується ворог, він намагається ховається за місцевими. Тому наші удари на відміну від ворожих виважені, вивірені і лягають тільки туди, де є скупчення ворога. Для того, щоб не бути тими потворами, якими вони є", - сказала Гуменюк.

Нагадаємо, у суботу, 24 грудня, коли у світі готуються до Різдва, російські терористи масовано обстріляли центр Херсона з "Градів" та запальними боєприпасами.

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Дата публікації
Перегляди
1860
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