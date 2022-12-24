Помста за Херсон: “Наші удари вивірені і точні” — речниця ОК “Південь”

Після обстрілу Херсона, внаслідок якого загинули та були поранені десятки цивільних громадян, речниця Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк розповіла, як відбуваються удари ЗСУ у відповідь. За її словами, на відміну від російських атак, вони виважені, вивірені і лягають точно туди, де є скупчення ворога.

На цьому вона наголосила у коментарі в ефірі національного телемарафону.

Наталія Гуменюк зауважила, що контрбатарейне протистояння відбувається зараз вздовж всієї лінії фронту, але з боку українських військових воно, насамперед, виважене та доцільне.

Також читайте Херсонців закликають евакуюватися з міста: яка причина

“В будь-якому випадку ми пам’ятаємо про те, що на лівому березі, де базується ворог, він намагається ховається за місцевими. Тому наші удари на відміну від ворожих виважені, вивірені і лягають тільки туди, де є скупчення ворога. Для того, щоб не бути тими потворами, якими вони є", - сказала Гуменюк.

Нагадаємо, у суботу, 24 грудня, коли у світі готуються до Різдва, російські терористи масовано обстріляли центр Херсона з "Градів" та запальними боєприпасами.

Читайте також: