Помста за Грозу: у РФ засудили жінок за ліквідацію окупанта-ракетника

Ракетний удар по селу Гроза Харківської області 5 жовтня 2023 року

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У Росії так званий суд заочно засудив двох жінок на строк до 24 років у справі про ліквідацію російського офіцера-ракетника Костянтина Нагайка, причетного до масової загибелі людей у селі Гроза на Харківщині.

Про це повідомляють російські пропагандистські ЗМІ.

Зазначається, що 29-річного окупанта Костянтина Нагайка було вбито в місті Шуя Іванівської області (РФ) 30 грудня 2024 року. За версією російських силовиків, Марія Савоста відправила йому посилку з косметичним набором як новорічний подарунок, а Олена Попова передала це через інших людей. Коли окупант відкрив подарунок, стався вибух.

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Марії Савості «призначили» 18 років колонії, Олені Поповій — 24 роки ув’язнення.

Про вбивство Нагайка ГУР повідомляло ще 8 лютого. У червні Слідчий комітет РФ змушений був підтвердити загибель окупанта.

Нагайко вважається причетним до удару по селу Гроза на Харківщині, внаслідок якого загинуло 59 мирних жителів. Він був командиром батареї дивізіону 112 ракетної бригади російської армії.

Нагадаємо, 5 жовтня 2023 року російські війська вдарили ракетою по кафе в селі Гроза Харківської області, де проходили поминки за військовослужбовцем ЗСУ.

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Удар по селу Гроза став наймасовішим за загиблими в Харківській області з початку повномасштабного вторгнення. Загинуло близько 15% мешканців населеного пункту. У селі, за офіційними даними, проживало 330 осіб. Внаслідок удару загинули 59 людей.