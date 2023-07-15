Помста за Краматорськ: ЗСУ знищили С-400, з якої окупанти атакували місто 

Збройні сили України помстилися окупантам за обстріл кафе у Краматорську та знищили на Донбасі російську зенітно-ракетну систему С-400. З неї у червні російські загарбники вдарили по місту.

Про це повідомили в Оперативному командуванні "Північ".

"За допомогою HIMARS бійці знищили дорогу російську ЗРС С-400 "Тріумф", яка розташовувалась під Дебальцевим (від 2015-го під контролем "ДНР" - Ред.)", - йдеться у повідомленні.

Російську С-400 ЗСУ знищили з HIMARS. / Фото: Оперативне командування "Північ"

За даними Центру стратегічних комунікацій, українські військові знищили саме ту російську С-400, з якої була випущена ракета по піцерії в Краматорську 27 червня.

Ракетний удар по кафе у Краматорську

Окупанти 27 червня завдали удару по центру Краматорська Донецької області. Росіяни атакували місто "Іскандерами". Вони поцілили по закладу громадського харчування, де було велике скупчення людей.

Рятувальні роботи тривали півтори доби. Загинуло 12 осіб. Серед жертв є троє дітей. Внаслідок ворожих атак по Краматорську травмовано 65 людей.

Тим часом у російському Міноборони цинічно прокоментували атаку по місту. Росіяни поширюють інформацію, що нібито завдали удару по місцю базування однієї з бригади Збройних сил України.

Читайте також: