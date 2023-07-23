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Помста за Одесу: терміновий збір для ЗСУ на"очі" на найгарячіший напрямок контрнаступу

Автор
Катерина КузнецоваКатерина Кузнецова
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Помста за Одесу: терміновий збір для ЗСУ на"очі" на найгарячіший напрямок контрнаступу

Терміновий збір для ЗСУ на"очі" на найгарячіший напрямок контрнаступу / Фото: ТСН.ua

Станом на зараз є всього 44 500 грн, ціль - 200 000 грн.

Помста за ракетний удар по Одесі 23 липня. Продовжуємо збір для захисників зі 141-ї стрілецької бригади, 421-го окремого стрілецького батальйону, які зараз воюють за вільну та квітучу Україну у Донецькій області. Зараз, коли бойові дії перебувають у гарячій фазі, наші захисники терміново потребують дрони Mavic, які знайдуть окупанта у будь-якому місці. 

Станом на 23 липня є всього 44 500 гривень. Часу обмаль, адже кожна хвилина на фронті - це життя військового. 

Наша ціль: 200 000 грн.

Допоможіть помститись за Одесу та за всі наші рідні міста, які щодня нещадно руйнує країна-агресорка Росія. 

Не буває маленьких донатів, кожна гривня - дуже ціна. Це все маленькі кроки до нашої спільної перемоги, про яку ми так усі мріємо. Долучайтесь - перетворюйте лють на донати!

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Дата публікації
Перегляди
1470
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