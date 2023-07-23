Помста за Одесу: терміновий збір для ЗСУ на"очі" на найгарячіший напрямок контрнаступу

Станом на зараз є всього 44 500 грн, ціль - 200 000 грн.

Помста за ракетний удар по Одесі 23 липня. Продовжуємо збір для захисників зі 141-ї стрілецької бригади, 421-го окремого стрілецького батальйону, які зараз воюють за вільну та квітучу Україну у Донецькій області. Зараз, коли бойові дії перебувають у гарячій фазі, наші захисники терміново потребують дрони Mavic, які знайдуть окупанта у будь-якому місці.

Станом на 23 липня є всього 44 500 гривень. Часу обмаль, адже кожна хвилина на фронті - це життя військового.

Наша ціль: 200 000 грн.

Допоможіть помститись за Одесу та за всі наші рідні міста, які щодня нещадно руйнує країна-агресорка Росія.

Не буває маленьких донатів, кожна гривня - дуже ціна. Це все маленькі кроки до нашої спільної перемоги, про яку ми так усі мріємо. Долучайтесь - перетворюйте лють на донати!

Посилання на банку

https://send.monobank.ua/jar/5eGSUBxfC3

Номер картки банки

5375 4112 0700 8462

Картка Приват

5168752088103109