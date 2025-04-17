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- Війна
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Помста за Суми: ГУР двічі вдарило по 112-й ракетній бригаді РФ, яка причетна до атаки
Згідно з відкритими даними, бригада дислокується у районі Южний городок. На озброєнні бригади є оперативно-тактичні ракетні комплекси «Іскандер-М».
Головне управління розвідки Міноборони України двічі атакувало 112-ту гвардійську ракетну бригаду у місті Шуя Іванівської області РФ, яка вдарила балістикою по Сумах у Вербну неділю.
Про це NV розповіло джерело у Силах оборони.
Співрозмовник видання повідомив, що для атаки ГУР використовувало українські дрони «Лютий». Він зазначив, що завдання операції виконані.
Зранку, 16 квітня, дрони атакували 112-ту гвардійську ракетну бригаду армії РФ у місті Шуя Іванівської області.
У ніч проти четверга, 17 квітня, безпілотники повторно атакували 112-ту бригаду. Після удару у Шуї спалахнула пожежа.
Нагадаємо, українська військова розвідка ідентифікувала підрозділи російських збройних сил, причетні до варварського обстрілу міста Суми, що стався 13 квітня. Загинуло понад 30 осіб.
Як з’ясувалося, до атаки причетні 112-та та 448-ма ракетні бригади РФ. Більш того, розвідникам вдалося точно встановити населені пункти, з яких стартували ракети — Ліски (Воронезька область) та Леженьки (Курська область).
Очільник Офісу президента Андрій Єрмак уточнив, що ракети були оснащені касетними боєприпасами, що спричинило ще більшу кількість жертв серед цивільного населення.