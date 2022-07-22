Помста ЗСУ за "гарячу" ніч у Бердянську: окупанти повністю закривають Маріуполь для посилення каральних заходів

Російсько-окупаційна влада на декілька днів повністю закриває Маріуполь. Російські загарбники будуть проводити посилені фільтраційні та антипартизанські заходи в місті.

Заборона на виїзд та в'їзд до Маріуполя почне діяти від п'ятниці, 22 липня, з 16:00 та триватиме до 6:00 понеділка, 25 липня.

Про це на своїй сторінці в соцмережі написав радник міського голови Петро Андрющенко.

"Від 16:00 п’ятниці до 6:00 понеділка окупанти зачиняють місто на в’їзд та виїзд. Будуть проводитись посилені фільтраційні та антипартизанські заходи. Інсайдери озвучують причину - погана ніч для окупантів у Бердянську, де вони раптом втратили певну кількість військових. Тому очікуємо багато жорсткості всередині міста", - написав посадовець.

Андрющенко закликає місцевих жителів бути обережними та без зайвої необхідності не виходити із власних домівок.

"Будьте насторожі. Не наражайте себе на небезпеку. Вичистіть телефони. Без зайвої необхідності не відходьте від домівок. Оминайте блокпости. Допомагайте одне одному", - порадив він.

Нагадаємо, в тимчасово окупованому Маріуполі знову проблеми з питною водою. Люди змушені стояти в чергах по 4-5 годин.

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