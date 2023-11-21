Помстилися за 128 бригаду: ЗСУ накрили велике скупчення росіян під час "нагородження"

ЗСУ в день ракетно-артилерійських військ РФ накрили велике скупчення окупантів з 810-ї бригади морської піхоти в Херсонській області.

Засновник підрозділу "Птахи Мадяра" Роберт Бровді (Мадяр) розповів, що українські військові відплатили окупантам за підлий удар по 128 бригаді на Запоріжжі. Так, 19 листопада було знищено велике скупчення росіян, які збиралися отримувати "нагороди" за вбивства українців.

Про це військовослужбовець ЗСУ "Мадяр" повідомив у своєму Facebook.

За його словами, ураження сталося в день ракетних військ та артилерії РФ під час нагородження 810-ї севастопольської бригади морської піхоти. Росіяни намагалися ретельно заховати місце свого збіговиська — воно було старанно замасковане на узліссі.

"Відплата: за два тижні після атаки на 128-му. 810- та, відчуваєте біль, ми точно знаємо. За наших хлопців. За Закарпатську окрему гірсько-штурмову. Уважно стежте за некрологами, особливо у пабліках з окупованого Криму. Та навколо головного госпіталя ім Бурденка", — написав Роберт Бровді, натякаючи, що росіяни знову збрешуть про причини загибелі своїх вояків.

Загалом за даними українського воїна загинули щонайменше 25 окупантів зі складу 810-ї бригади морської піхоти, ще близько сотні отримали поранення. Втрати серед командного складу росіяни ретельно засекретили.

Удар по 128 бригаді ЗСУ

3 листопада російські війська завдали удару по воїнах закарпатської 128-ї окремої гірсько-штурмової бригади у прифронтовому селі Запорізької області. За даними ЗМІ та військових, воїнів зібрали на нагородження до Дня артилерії. Внаслідок жахливої атаки постраждали військові та цивільні, зокрема – загинуло 19 бійців 128-ї ОГШБ.

За словами анонімного військового бригади, внаслідок цинічного удару РФ вижити вдалося тим, хто був у будівлі. Усі військові, які перебували на вулиці, загинули. На його думку, жертв могло би бути менше, якби військові були у бронежилетах. Більшість їх познімала.

У ДБР припустили, що ймовірною мішенню окупантів під час удару міг бути, зокрема, комбриг, який не встиг на шикування. Своєю чергою, міністр оборони України Рустем Умєров розповів, що насправді відбувалося під час терористичного удару по 128-й бригаді. Наразі все відомо похвилинно.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: "Трагедія у 128-й бригаді обросла дивними подробицями! Хто щур і що не так із командиром?"

Читайте також:

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.