Категорія
Війна
НаживоУсі публікаціїЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспорт
Мова сайту
Русская версия

Понад 1,2 млн українців залишили країну, понад половина перетнули кордон з Польщею

Дата публікації
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Понад 1,2 млн українців залишили країну, понад половина перетнули кордон з Польщею

УНІАН

Країни ЄС домовилися скасувати візовий режим для українців, які рятуються від війни.

Cтаном на 3 березня (остання оцінка, доступна безпосередньо на сайті УВКБ ООН - Ред.), понад 1,2 млн біженців залишили Україну.

Про це з посиланням на управління верховного комісара ООН у справах біженців повідомляє телеканал CNN.

Зазначається, що 1,2 млн біженців, які втекли, більш як половина перетнули кордон України з Польщею.

Серед інших країн, які першими прийняли українських біженців, є Угорщина, Словаччина, Молдова та Румунія.

Управління верховного комісара ООН у справах біженців також зазначає, що багато інших українців

«переїжджають усередині країни», багато родин виїхали в повному складі. 

Нагадаємо, країни Європейського Союзу погодилися надати українцям, які рятуються від війни, негайний дозвіл на перебування у їхніх країнах без візи один рік. Цей термін може бути продовжено у разі потреби.

Як перетнули кордон і як живуть тепер українські біженці

Як перетнули кордон і як живуть тепер українські біженці

Як починалася війна Росії проти України:

Втрати росіян, які воюють проти України:

За орієнтовними даними Генштабу Збройних Сил України, від ранку 24 лютого до ранку 5 березня військам країни-загарбника Росії були завдані такі втрати:

  • особового складу - понад 10 000 осіб,
  • танків ‒ 269 од,
  • бойових броньованих машин ‒ 945 од,
  • артилерійських систем – 105 од,
  • РСЗВ - 50 од,
  • засоби ППО - 19 од,
  • літаків – 39 од (уточнюється),
  • гелікоптерів – 40 од (інформація уточнюється);
  • автомобільної техніки - 409 од,
  • легкі швидкісні катери - 2 од,
  • цистерн з ПММ - 60,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 3.

Корисні поради:

Наступна публікація