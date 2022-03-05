Понад 1,2 млн українців залишили країну, понад половина перетнули кордон з Польщею

Країни ЄС домовилися скасувати візовий режим для українців, які рятуються від війни.

Cтаном на 3 березня (остання оцінка, доступна безпосередньо на сайті УВКБ ООН - Ред.), понад 1,2 млн біженців залишили Україну.

Про це з посиланням на управління верховного комісара ООН у справах біженців повідомляє телеканал CNN.

Зазначається, що 1,2 млн біженців, які втекли, більш як половина перетнули кордон України з Польщею.

Серед інших країн, які першими прийняли українських біженців, є Угорщина, Словаччина, Молдова та Румунія.

Управління верховного комісара ООН у справах біженців також зазначає, що багато інших українців

«переїжджають усередині країни», багато родин виїхали в повному складі.

Нагадаємо, країни Європейського Союзу погодилися надати українцям, які рятуються від війни, негайний дозвіл на перебування у їхніх країнах без візи один рік. Цей термін може бути продовжено у разі потреби.