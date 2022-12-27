Понад 10 людей - без кінцівок: які травми отримали херсонці, постраждалі під час обстрілу РФ на Святвечір

24 грудня під час виконання службових обов'язків на Херсонщині загинули троє рятувальників.

Внаслідок масованого обстрілу росіянами центру Херсона 24 грудня приблизно 80 людей отримали поранення, з них понад 10 - втратили кінцівки. Також є потерпілі у дуже важкому стані, за життя яких зараз борються лікарі.

Про це під час брифінгу 27 грудня повідомив начальник пресслужби в Сили оборони Херсона Дмитро Плетенчук.

Також читайте Росіяни запальними снарядами знищують Херсон: обстріли безперервні

Наскільки мені відомо, більше десяти людей залишилося без кінцівок. Це дуже важкі поранення... Також є багато людей, які в край важкому стані. Наразі лікарі борються за їх життя", - сказав він.

За словами Плетенчука, в той день через російські осбтріли на Херсонщині загинули 16 людей, з яких 10 – у Херсоні. Окрім того, 24 грудня на Херсонщині під час виконання службових обов'язків загинули троє рятувальників. Вони розміновували територію.

Росія обстріляла Херсон на Святвечір

Російські військові 24 грудня кілька годин вела обстріл Херсона із застосуванням, ймовірно, "Градів". Повідомлялося про загиблих та багатьох постраждалих, кількість яких протягом дня лише зростала. За останніми даними, тероростичний обстріл Херсона забрав життя 10 людей, 58 - отримали поранення. Ворожа атака була скерована на ринок, торговельний центр, житлові будинки, адмінбудівлі. Також пошкоджені авто.

Міністр оборони Олексій Резніков після масованоого обстрілу окупантами Херсона закликав західних партнерів та союзників надати більше озброєння, щоб запобігти "таким трагедіям".

Росіяни запальними снарядами знищують Херсон: ТСН потрапила під один із таких обстрілів

Читайте також: