Понад 10 загиблих, десятки постраждалих та руйнування: у МВС розповіли про наслідки атаки

Окупанти вгатили по містах від ранку.

Росіяни сьогодні, 29 грудня, вдарили по Україні ракетами та безпілотниками. Наразі відомо про 12 загиблих та 75 поранених.

Про це повідомили у МВС України.

Які наслідки у містах

Київ: під обстріли потрапили Святошинський, Подільський, Шевченківський райони. Пошкоджено цивільну інфраструктуру, автомобілі, складські приміщення. Загинуло дві особи, 18 травмовано.

Фото: Прес-служба МВС України

Львівська область: завдано ракетних ударів по місту Львів. Вибухом пошкоджено багатоквартирний будинок та інфраструктуру. 1 людина загинула, 9 поранених.

Дніпропетровська область: ворог влучив по торговому центру. Загинуло 5 та травмовано 15 осіб. Також є влучання по пологовому будинку. Підрозділи ДСНС врятували 4 пацієнток.

Одеська область: є влучання у триповерховий будинок, під завалами можливо перебувають люди. Також в Одесі пошкоджено ще щонайменше два будинки. Із житлової 17-типоверхівки ДСНС врятували 23 особи. Загалом 2 людини загинуло, 15 поранено.

Харківська область: ворог почав обстріл ще вдосвіта. Одна людина загинула, девʼять осіб отримали поранення, медики надають допомогу на місці.

Фото: Прес-служба МВС України

Запорізька область: окупанти завдали ракетних ударів по інфраструктурних обʼєктах Запоріжжя. Одна людина загинула, 10 поранено.

Нагадаємо, Російська Федерація знову влаштувала масований обстріл України і запустила крилаті ракети по мирних містах. Про всі подробиці читайте у новині. Повітряні сили разом із Силами оборони України знищили 27 ударних БпЛА Shahed та 87 крилатих ракет Х-101, Х-555, Х-55.

Читайте також: