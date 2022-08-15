Понад 100 "прильотів" на Сумщині та артилерійський обстріл Луганщини: ситуація у регіонах станом на ранок 15 серпня

Минулої доби масованого ракетного обстрілу зазнала Сумщина та Харківщина, а на Херсонщині продовжуються "перевірки" гаражів та квартир херсонців.

Про це йдеться в оперативному зведенні з регіонів.

Відносно спокійно ніч минула на Волині, Закарпатті, Рівненщині, в Івано-Франківській, Львівській, Чернівецькій, Вінницькій, Запорізькій, Одеськїй, Хмельницькій, Тернопільській областях, на Черкащині, Кіровоградщині, Полтавщині, Чернігівщині, Київщині та Житомирщині.

Сумщина

Зранку 15 серпня – мінометний обстріл Середино-Будської громади, щонайменше 15 прильотів. Обстріл триває від 7 ранку. Наслідки уточнюються.

Вчора за день росіяни здійснили 11 обстрілів прикордонних громад області − Білопольської, Есманської, Юнаківської, Хотіньської. Понад 100 "прильотів".

Дніпропетровщина

Ворог ударив по Синельниківському та Нікопольському районах. Нікопольський обстріляли з "Градів". У Нікополі є руйнування цехів, складів та адмінбудівель на промисловому підприємстві. Без постраждалих.

У Марганецькій громаді – без руйнувань та постраждалих. У Покровській громаді через ворожий обстріл пошкоджене підприємство енергетичної інфраструктури. Попередньо, без постраждалих.

У Синельниківський район прилетіли чотири ворожі ракети. Зруйнований об’єкт соціальної інфраструктури. Деталі з’ясовуються.

Одну ворожу ракету збили над Дніпропетровщиною.

Харківщина

Із російського Бєлгорода вночі випустили понад 10 ракет по Харківщині. У Харкові – влучання в одне із цивільних підприємств, виникла пожежа. Без постраждалих.

По області вночі зафіксували влучання ракет в Мерефі. Снаряд потрапив у землю на території одного з цивільних підприємств, інші влучання встановлюються.

Попередньо вночі зафіксували також ракетний удар у Чугуєві.

Обстрілів протягом доби зазнавала Чугуївщина, Ізюмський район, виникали пожежі на складських приміщеннях, окупанти влучали по сміттєзвалищах, лісосмугах, господарчих спорудах.

Луганщина

На лінії фронту росіяни активніше застосовують штурмову та армійську авіацію – із повітря обстріляні три населених пункти.

Також випущено сім ракет. Упродовж ночі сім разів працювала ствольна артилерія ворога. Чотири рази росіяни обстрілювали міста і села з реактивних систем залпового вогню, шість – із мінометів. Здійснені чотири танкових наступи.

Донеччина

Вночі – обстріл Костянтинівки, центральної частини Слов'янська, масований артобстріл старої частини та центру Авдіївки.

За добу з артилерії, РСЗВ "Смерч", "Град", ЗРК "С-300" обстріляні Миколаївка, Бахмут, Вугледар, Красногорівка, Авдіївка, Костянтинівка, смт. Велика Новосілка, с.Андріївка, смт.Райгородок, смт. Нью-Йорк, с.Галицинівка, с.Карлівка, с.Первомайське, с.Ласточкино, с.Георгіївка.

Пошкоджено три багатоповерхівки, 28 приватних житлових будинків, приміщення Слов’янської ТЕС, фільтрувальна станція КП "Вода Донбасу", два цивільних автомобіля, гараж, ангар. За добу по області троє загиблих, 13 поранених цивільних.

Миколаївщина

Вночі Миколаїв зазнав ворожих обстрілів, внаслідок яких пошкоджено заклад освіти. Попередньо без жертв та постраждалих. Детальна інформація щодо наслідків обстрілів уточнюється.

Також вночі ворог обстріляв с. Котляреве Шевченківської громади. Інформація щодо наслідків уточнюється.

Вчора протягом дня, ввечері і сьогодні зранку – обстріли за межами с. Широке Широківської громади. Пошкоджені сільгоспбудівлі в домогосподарствах. Постраждалих немає.

Вночі також обстрілів зазнало с. Поляна Широківської громади, пошкоджені житлові будинки та гаражі.

Під постійним вогнем залишаються населені пункти Березнегуватської громади, що перебувають на лінії розмежування.

Херсонщина

Минула доба на Херсонщині була гучною, жителі обласного центра чули автоматні черги, згодом відбувся черговий влучний удар ЗСУ по Антонівському мосту.

Ситуація залишається складною в усій області та обласному центрі зокрема. Тривають "перевірки" гаражів та квартир херсонців.

Понад 50% жителів області вимушені були виїхати на підконтрольну Україні територію. У співпраці Херсонської та Запорізької ОВА та Міністерства реінтеграції у Запоріжжі відкрили хаб для переселенців з Херсонщини "Я - Херсон".

Нагадаємо, у Полтаві судять коригувальника обстрілів РФ по Кременчуку.

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