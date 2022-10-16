Понад 100 "прильотів" на Сумщині та ракетна атака Миколаївщини: яка ситуація у регіонах 16 жовтня

Ніч проти 16 жовтня у більшості областей України минула відносно спокійно. Яка ситуація у регіонах станом на 9:00 ранку.

Відносно спокійно, без обстрілів ніч минула на Волині, Закарпатті, на Рівненщині, в Івано-Франківській, Львівській, Чернівецькій, Одеській, Вінницькій, Хмельницькій, Тернопільській областях, на Черкащині, Полтавщині, Чернігівщині, Кіровоградщині, Житомирщині та Київщині.

Запорізька область

Сьогодні вночі ворог поцілив двома ракетами в школу села Воздвижівка Пологівського району Запорізької області. Навчальний заклад зруйновано майже весь. Ще одна ракета влучила в місцевий парк. Руйнувань зазнали також приватні будинки навколо.

Також ракетами зруйнована школа в селі Добропілля. Постраждалих немає.

Детальна інформація щодо наслідків уточнюється.

Сумщина

За минулу добу в області було вісім обстрілів з артилерії та мінометів – 104 "приходи" та один авіаудар – шість ракет. Ворог обстріляв Білопільську, Шалигінську, Великописарівську, Краснопільську, Есманську, Річківську громади. За попередніми даними – без жертв.

Чернігівська область

За добу – три обстріли із артилерії та мінометів по Чернігівському та Новгород-Сіверському районах. Попередньо – без втрат та руйнувань.

Дніпропетровщина

Під ворожим вогнем Нікопольський район. Росіяни били вночі "Градами" та важкою артилерією по двох громадах – Нікопольській та Марганецькій.

У Нікополі поранений 47-річний чоловік. У місті пошкоджені майже 30 багатоповерхових та приватних будинків, 13 господарських споруд, промислове підприємство, автівки, кілька газопроводів та ліній електропередач. У Марганецькій громаді минулося без постраждалих.

Харківщина

Минулої доби ворог обстрілював населені пункти поруч з лінією зіткнення та кордоном з РФ у Чугуївському, Харківському, Ізюмському та Куп'янському районах. За добу з пораненням госпіталізовано двох людей.

В області тривають розмінування. За добу піротехнічні підрозділи ДСНС знешкодили 555 вибухонебезпечних предметів.

Луганщина

Вздовж лінії зіткнення сили оборони протягом минулої доби завдали 32 авіаудари. Підтверджено ураження 24 районів зосередження озброєння та військової техніки, а також вісім позицій зенітних ракетних комплексів противника.

Ракетні війська і артилерія за минулу добу уразили три райони зосередження живої сили, озброєння і військової техніки, один склад боєприпасів, сім об’єктів ППО противника та інші військові цілі.

Донеччина

Вночі – артобстріли вздовж лінії фронту.

На деокупованих територіях працюють ДСНС, Укрпошта розвозе разову грошову допомогу мешканцям деокупованих теріторій, постійно працюють працівники Нацполіції та ВСП. За минулу добу на Донеччині один загиблий, троє поранених.

Миколаївщина

За інформацією ОК "Південь", минулої доби ворог атакував Миколаївську область з берегового ракетного комплексу "Бастіон" однією крилатою ракетою типу "Онікс" з тимчасово окупованого Криму. Без втрат.

Вчора під час ворожих обстрілів Воскресенської громади зазнала поранень одна людина. Також минулої доби – обстріли околиць Інгульської громади. Постраждалих та руйнувань немає.

Ввечері обстрілів зазнала Широківська громада. Внаслідок чого зафіксовано значні пошкодження трьох будинків, господарських споруд та гаражів. Також були влучання по відкритих територіях та дорогах. Постраждалих немає.

Під постійним вогнем залишаються села, що перебувають на лінії розмежування Березнегуватської громади.

Херсонщина

Тривають активні бойові дії. На тимчасово окупованих територіях військові РФ посилюють фільтраційні заходи – ретельно перевіряють вміст телефонів та інших гаджетів, проводять детальний обшук автівок, особистих речей, вдираються до будинків..

Ворог завдавав вогневого ураження військам ЗСУ із застосуванням авіації, РСЗВ, артилерії, мінометів вздовж лінії бойового зіткнення. Штурмовою авіацією ворог шість разів атакував напрямок Давидового Броду.

ЗСУ знищили російський гелікоптер, який намагався завдати авіаційних ударів по нашим позиціям на Херсонщині.

Під ворожим вогнем опинився Бериславський район. Мирні села, прилеглі до лінії зіткнення, окупанти масовано обстріляли з "Градів", важкої артилерії та мінометів. Є руйнування цивільної інфраструктури та загиблі серед мирного населення.

Продовжується робота на звільнених територіях області.

Енергетики продовжують працювати на лініях, які живлять Високопілля, Нововоронцовку, Осокорівку та Нову Калугу. Продовжують роботу вибухотехніки.

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