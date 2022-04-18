Понад 100 російських окупантів відмовилися повертатися на війну в Україну

Окупанти з Мурманської області не захотіли повертатися на війну. Їх відправили додому.
Понад 100 російських військових із 200-ї окремої мотострілецької бригади, яка вже воювала в Україні, відмовилися повертатися на територію нашої держави.
Про це розповів журналіст Роман Цимбалюк.
"Особовий склад 200-ї окремої мотострілецької бригади (в/ч 08275, Печенга) після виконання службово-бойових завдань під час проведення "спеціальної військової операції" на території України більше не бажає брати участь у бойових діях. Понад 100 військовослужбовців бригади відмовилися від подальшої участі у "спеціальній військовій операції", – зазначим Цимбалюк.
Окупантів відправили з польового табору на території Білгородської області РФ додому в Печенгу (Мурманська область).
Раніше Роман Цимбалюк розповів, що військовослужбовці РФ тікають з навчальних полігонів, щоб не воювати в Україні.
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