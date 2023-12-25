Понад 100 "терористичних актів": в Росії вдруге заочно заарештували Буданова

В Росії вкотре заочно заарештували керівника української ГУР Кирила Буданова.

Про це пишуть російські засоби масової пропаганди.

Як зазначається, Басманний суд Москви вдруге заочно заарештував Кирила Буданова. Його російські слідчі звинувачують у серії терактів. Загалом, йому приписують 104 так званих “терористичних акти”.

Нагадаємо, що за три дні Сили оборони збили п'ять російських винищувачів. Крім багатоцільового Су-30, уразили чотири бомбардувальники Су-34 - на півдні та на Донеччині.

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