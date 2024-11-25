Понад 100 тисяч мін вилучають із фронту: у деяких бригадах заміну так і не надали – Бутусов

Після виявлення партії бракованих мінометних снарядів їх почали вилучати з фронту.

Однак, як зазначає головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов на своєму YouTube-каналі, нових боєприпасів деяким бригадам так і не надали.

"На 2024 рік на програму виробництва мінометних пострілів за нашими даними держава виділила близько 25 млрд грн. Було проведено планування розподілу цих коштів. За цю програму виробництва боєприпасів, мінометних пострілів, відповідав Олександр Камишін – міністр стратегічної промисловості, який наразі є радником президента Володимира Зеленського", – розповів журналіст.

За словами Бутусова, проблема стосується приблизно 1,9 мільйона мінометних пострілів.

ЗСУ поставили браковані міни / Фото: ТСН.ua

"Якість цих мінометних пострілів за 25 млрд ми зараз бачимо. Це реальна диверсія. Я вперше оприлюднив інформацію про ці міні 6 листопада. Це була перша публікація. Треба віддати належне, після цього відео дійсно почалися комісії, перевірки, службові розслідування, почалася велика бюрократична робота. Якісь міни в одній із бригад вилучили, але нових мін не дали, інші міни з фронту не було вилучено", – наголосив головред Цензор.НЕТ.

Він додав, що наразі з фронту відкликають понад 100 тисяч мін. Як зазначив Юрій Бутусов, на одній із ділянок фронту довелось вилучити міни у 7 бригад, в яких зафіксували масовані неспрацювання мін.

Нагадаємо, що в Україні шириться скандал навколо боєприпасів калібру 120 міліметрів, які не вибухають і не долітають до ворожих позицій.

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