"Понад 100 тисяч окупантів": у ЗСУ розповіли про ситуацію на Лимано-Куп’янському напрямку

РФ тримає на Лиманському та Куп’янському напрямках приблизно 100 тисяч своїх військових.

Про це повідомив начальник пресслужби Східного угруповання військ Ілля Євлаш в ефірі телемарафону.

За його словами, росіяни також посилили кількість атак на цьому напрямку.

"На Лимано-Куп’янському напрямку противник значно підвищив кількість своїх обстрілів, наприклад, станом на 26 серпня він здійснив 620 обстрілів позицій наших захисників та завдав 15 авіаударів", - сказав він.

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Загалом він підсумував, що Куп’янському напрямку знаходиться 45 тисяч, а на Лиманському – 48 тисяч окупаційних військ.

Британські розвідники зазначають, що протягом наступних кількох місяців росіяни можуть знову збільшить інтенсивність наступів на Куп'янському та Лиманському напрямках в Україні.

Тим часом ворог з артилерії та мінометів обстріляв населені пункти Куп'янського району, зокрема, Рублене, Амбарне, Бологівку, Дворічну, Синьківку, Іванівку та інші населені пункти.

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