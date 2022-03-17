Понад 1000 чоловіків намагались втекти від призиву: деякі обрали досить незвичайні способи

Втікачі заплатили 14 тисяч доларів, але все одно відправляться захищати Батьківщину.

З початку поточного місяця, прикордонники зафіксували 1 109 спроб втекти від призиву. Чоловіки намагались втекти за кордон, щоб не потрапити до армії.

Деякі з них обрали досить незвичайний спосіб. Нещодавно прикордонники спіймали чоловіків, які намагались переправитись через Дністер на човні. Про це повідомляється на Facebook-сторінці Військової служби правопорядку у Збройних Силах України.

Йдеться про чоловіків віком від 18 до 60 років, яким тимчасово обмежили виїзд за кордон.

Тож, двоє громадян України знайшли собі помічника у Молдові, який за 14 тисяч доларів допоможе їм потрапити на територію Молдови та втекти від армії. Для цього молдованин повинен був на гумовому човні переправити ухилянтів через Дністер.

Та план не спрацював, підприємця затримали і вилучили гроші, а на українців наклали адмінпротоколи і після суду вони попрямують до армії.

Нагадаємо, що нещодавно дівчина намагалась перевезти через кордон свого чоловіка, сховавши його у бейбі-боксі.

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