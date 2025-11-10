- Дата публікації
Понад 1000 окупантів та 7 танків: Генштаб оновив втрати РФ
За оцінкою командування, загальні втрати Росії за час повномасштабної війни сягнули 1 152 160 людей особового складу.
Окупанти й надалі втрачають живу силу та техніку у війні проти України. Минулої доби ЗСУ на фронті ліквідували ще 1090 загарбників.
Про це 10 листопада повідомив Генштаб.
Загальні бойові втрати противника від 24.02.22 до 10.11.25 орієнтовно склали:
особового складу — близько 1 152 160 (+1 090) осіб
танків — 11 342 (+7)
бойових броньованих машин — 23 552 (+7)
артилерійських систем — 34 349 (+9)
РСЗВ — 1 538
засоби ППО — 1 239
літаків — 428
гелікоптерів — 347
БпЛА оперативно-тактичного рівня — 79 425 (+57)
крилаті ракети — 3 926
кораблі/катери — 28
підводні човни — 1
автомобільна техніка та автоцистерни — 66 957 (+77)
спеціальна техніка — 3 993
Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський повідомив про рекордні втрати російських окупаційних військ, зафіксовані в жовтні. З його слів, лише завдяки використанню безпілотних літальних апаратів (БпЛА) було підтверджено знищення 25 тисяч російських солдатів («двохсотих»).