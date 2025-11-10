ТСН у соціальних мережах

Війна
167
1 хв

Понад 1000 окупантів та 7 танків: Генштаб оновив втрати РФ

За оцінкою командування, загальні втрати Росії за час повномасштабної війни сягнули 1 152 160 людей особового складу.

Анастасія Павленко
Окупант

Окупант / © Associated Press

Окупанти й надалі втрачають живу силу та техніку у війні проти України. Минулої доби ЗСУ на фронті ліквідували ще 1090 загарбників.

Про це 10 листопада повідомив Генштаб.

Загальні бойові втрати противника від 24.02.22 до 10.11.25 орієнтовно склали:

  • особового складу — близько 1 152 160 (+1 090) осіб

  • танків — 11 342 (+7)

  • бойових броньованих машин — 23 552 (+7)

  • артилерійських систем — 34 349 (+9)

  • РСЗВ — 1 538

  • засоби ППО — 1 239

  • літаків — 428

  • гелікоптерів — 347

  • БпЛА оперативно-тактичного рівня — 79 425 (+57)

  • крилаті ракети — 3 926

  • кораблі/катери — 28

  • підводні човни — 1

  • автомобільна техніка та автоцистерни — 66 957 (+77)

  • спеціальна техніка — 3 993

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський повідомив про рекордні втрати російських окупаційних військ, зафіксовані в жовтні. З його слів, лише завдяки використанню безпілотних літальних апаратів (БпЛА) було підтверджено знищення 25 тисяч російських солдатів («двохсотих»).

