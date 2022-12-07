Понад 1000 ракет і снарядів атакували енергосистему України: в "Укренерго" описали наслідки

Ці атаки є найбільшим ударом по електромережі, який коли-небудь бачило людство.

Росія під час обстрілів енергооб'єктів України випустила понад 1000 ракет і снарядів, унаслідок чого енергосистема зазнала великої шкоди.

Про це голова правління НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький повідомив під час дискусії щодо стабілізації та відновлення України 7 грудня.

"Ми вже пережили масовані атаки агресора. Ці атаки є найбільшим ударом по електромережі, який коли-небудь бачило людство. Понад 1000 снарядів і ракет було випущено по електрооб'єктах і лініях, зокрема по підстанціях. На жаль, ці атаки завдали великої шкоди Україні та нашій системі", – розповів Кудрицький.

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Він зазначив, що тепер в Україна є великий дефіцит генерувальних потужностей, а відповідно й електроенергії в системі. Особливо це відчувається в перші чотири дні після масованих атак, поки система відновлює здатність виробляти електроенергію.

Голова "Укренерго" додав, що навіть після відновлення енергосистема не може повністю забезпечити потреби України в електроенергії. Саме з цим і пов'язані відключення світла як у побутових споживачів, так і в бізнесу.

Водночас Кудрицький поінформував про розроблений "Укренерго" план задля збереження системи інтегрованою впродовж зими в умовах подальших атак. Для цього потрібне обладнання для відновлення життєздатності системи.

"У світі немає великого запасу складного електричного обладнання. Ми шукаємо різні типи обладнання у всьому світі, на кожному континенті, й ми проводимо переговори з сотнями компаній у всьому світі, щоб якнайшвидше нам було доставлено все, що доступно", – розповів про ситуацію голова "Укренерго".

Він також заявив про необхідність створення фінансового механізму, що дозволяє імпортувати електроенергію до України з ЄС.

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Водночас Кудрицький повідомив, що "система все ще працює, вона інтегрована, не розвалилася і не роз'єднана". Компанія робить усе, щоб підтримувати працездатність системи.

Нагадаємо, внаслідок останнього масованого ракетного удару з боку РФ по Україні 5 грудня були влучання як в об’єкти генерації, так і в підстанції. Тоді країна-агресорка випустила майже 70 ракет, 60 з яких вдалося збити. Міністр енергетики Герман Галущенко повідомив, що найскладніша ситуація у трьох областях: Київській, Вінницькій та Одеській.

Напередодні Кудрицький поінформував, що необхідно кілька днів для відновлення інфраструктури, щоб повернутись до планових відключень електроенергії в Україні. Це може відбутися до кінця тижня.

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