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Понад 1100 окупантів менш ніж за тиждень: Зеленський – про шалені втрати РФ під Бахмутом

Автор
Дмитро ГулійчукДмитро Гулійчук
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Понад 1100 окупантів менш ніж за тиждень: Зеленський – про шалені втрати РФ під Бахмутом

Фото: president.gov.ua

Крім того, у росіян – як мінімум півтори тисячі санітарних втрат.

Менш ніж за один тиждень – від 6 березня – лише на одному Бахмутському напрямку українські захисники знищили понад 1100 окупантів.

Про це розповів президент Володимир Зеленський у своєму традиційному відеозверненні увечері, 12 березня.

За його словами, ця цифра – безповоротні втрати Росії саме під Бахмутом. 

"Плюс іще як мінімум півтори тисячі санітарних ворожих втрат – це поранення, які несумісні для них із продовженням боїв", – зазначив глава держави.

Також наші захисники знищили десятки одиниць ворожої техніки і спалили понад 10 російських складів боєприпасів.

Раніше командувач Сухопутних військ генерал-полковник Олександр Сирський заявив, що Бахмут потрібно утримати, щоб виграти час для весняного контрнаступу.

Секретар РНБО Олексій Данілов повідомляв, що у Бахмуті бої тривають вже в самому місті.

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Дата публікації
Перегляди
531
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