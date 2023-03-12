Понад 1100 окупантів менш ніж за тиждень: Зеленський – про шалені втрати РФ під Бахмутом

Крім того, у росіян – як мінімум півтори тисячі санітарних втрат.

Менш ніж за один тиждень – від 6 березня – лише на одному Бахмутському напрямку українські захисники знищили понад 1100 окупантів.

Про це розповів президент Володимир Зеленський у своєму традиційному відеозверненні увечері, 12 березня.

За його словами, ця цифра – безповоротні втрати Росії саме під Бахмутом.

"Плюс іще як мінімум півтори тисячі санітарних ворожих втрат – це поранення, які несумісні для них із продовженням боїв", – зазначив глава держави.

Також наші захисники знищили десятки одиниць ворожої техніки і спалили понад 10 російських складів боєприпасів.