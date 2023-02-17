Понад 120 "прильотів": Росія атакувала з різної зброї 7 громад Сумщини

В одній з громад є "прилльоти" в районі залізничного вокзалу та житлових масивів.

Російські війська обстріляли сім територіальних громад Сумської області 17 лютого, під час чого було зафіксовано понад 120 "прильотів".

Про це повідомила Сумська ОВА.

Там зазначили, що з території РФ по області було випущено три ракети. Одну ворожу ціль знищила українська ППО, ще дві ракети типу "С-300" завдали ударів по смт Краснопілля. Ударом пошкоджені вікна в одній із будівель громади.

Протягом дня окупанти влаштували обстріли семи територіальних громад області: Есманьської, Юнаківської, Хотінської, Краснопільської, Білопільської, Глухівської, Зноб-Новгородської. Було зафіксовано понад 120 "прильотів".

Так, в Есманьській громаді вранці зафіксований обстріл, ймовірно з артилерії. Було сім "прильотів". Після обідуокупанти скинули у громаді ще дві міни.

В Юнаківській громаді росіяни влаштували обстріл спершу з мінометів − 16 "прильотів", а згодом здійснили також артобстріл – п’ять "прильотів".

По Хотінській громаді ворог запустив протягом для 28 мін.

У Краснопільській громаді орієнтовно з міномета було обстріляно одне із сіл – "12 прильотів". Згодом з міномета окупанти вдрили по іншому селу − три "прильоти". Після обіду загарбники влаштували з території РФ артобстріл по селищу Краснопілля. Там зафіксований один "приліт" у районі залізничного вокзалу та один "приліт" у районі житлових масивів (городи місцевих мешканців). Інформація про постраждалих та руйнування уточняється.

По Білопільській громаді росіяни гатили з міномета – дев’ять "прильотів".

У Глухівській громаді ворог влаштував обстріл обстріл попередньо з РСЗВ − 30 "прильотів".

У Зноб-Новгородській громаді окупанти з території Росії гатили з артилерії − вісім "прильотів".

Нагадаємо, у Генштабі ЗСУ попередили 17 лютого, що залишається дуже високою загроза подальших російських ракетних ударів по всій території України.

Зауважимо, раніше в Сумській ОВА спростували інформацію про те, що поблизу з кордоном України біля меж цієї області росіяни сконцентрували велике угруповання військ.

Мапа війни на 17 лютого: ворог обстрілює мирне населення та намагається пробити оборону ЗСУ

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