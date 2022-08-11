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Понад 120 прильотів за ніч: на Дніпропетровщині показали наслідки атаки Росії (фото)

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Понад 120 прильотів за ніч: на Дніпропетровщині показали наслідки атаки Росії (фото)

Фото: Євген Євтушенко

Росія у ніч проти 11 серпня обстріляла чотири райони Дніпропетровщини.

Найбільше постраждав Нікополь, там зафіксували 120 прильотів. Вражено 39 багатоквартирних будинків.

Керівник Нікопольської районної військової адміністрації Євген Євтушенко показав наслідки атаки РФ.

"У місті Нікополь ординці продовжують воювати з мирними мешканцями. Вогнем РСЗВ вражено тридцять дев’ять багатоквартирних житлових будинки. Семеро людей постраждало. Нажаль, не обійшлось без жертв - три людини загинуло", - написав він.

© Євген Євтушенко
Фото: Євген Євтушенко
© Євген Євтушенко
Фото: Євген Євтушенко
© Євген Євтушенко
Фото: Євген Євтушенко
© Євген Євтушенко
Фото: Євген Євтушенко
© Євген Євтушенко
Фото: Євген Євтушенко
© Євген Євтушенко
Фото: Євген Євтушенко
© Євген Євтушенко
Фото: Євген Євтушенко
© Євген Євтушенко
Фото: Євген Євтушенко

Нагадаємо, у Дніпровському районі зафіксували "приліт" ракети. Масштаби руйнувань з’ясовують.

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