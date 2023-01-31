Понад 127 тисяч окупантів ліквідовано: у Генштабі підрахували загальні втрати РФ від початку війни

ЗСУ ліквідували 850 окупантів за добу.
Станом на 31 січня у війні проти України Росія втратила приблизно 127 500 своїх військових.
Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника від 24.02.22 до 31.01.23 орієнтовно склали:
- особового складу ‒ близько 127 500 (+850)
- танків ‒ 3201
- бойових броньованих машин - 6378 (+9)
- артилерійських систем - 2197 (+1)
- РСЗВ - 454 (+1)
- засоби ППО - 221
- літаків - 293
- гелікоптерів - 284
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 1951 (+4)
- крилаті ракети - 796
- кораблі /катери - 18
- автомобільної техніки та автоцистерн - 5048 (+7)
- спеціальна техніка - 200 (+1)
Раніше Генштаб повідомив, що протягом минулої доби противник завдав 3 авіаційних та 4 ракетних удари. Здійснив понад 60 обстрілів з реактивних систем залпового вогню, зокрема, по житлових будинках міст Херсон та Очаків. Є постраждалі серед мирних жителів.
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