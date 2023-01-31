Понад 127 тисяч окупантів ліквідовано: у Генштабі підрахували загальні втрати РФ від початку війни

Станом на 31 січня у війні проти України Росія втратила приблизно 127 500 своїх військових.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника від 24.02.22 до 31.01.23 орієнтовно склали:

особового складу ‒ близько 127 500 (+850)

танків ‒ 3201

бойових броньованих машин - 6378 (+9)

артилерійських систем - 2197 (+1)

РСЗВ - 454 (+1)

засоби ППО - 221

літаків - 293

гелікоптерів - 284

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 1951 (+4)

крилаті ракети - 796

кораблі /катери - 18

автомобільної техніки та автоцистерн - 5048 (+7)

спеціальна техніка - 200 (+1)

Раніше Генштаб повідомив, що протягом минулої доби противник завдав 3 авіаційних та 4 ракетних удари. Здійснив понад 60 обстрілів з реактивних систем залпового вогню, зокрема, по житлових будинках міст Херсон та Очаків. Є постраждалі серед мирних жителів.

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