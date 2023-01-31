Категорія
Війна
НаживоУсі публікаціїКраще з YoutubeЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспортРедакція
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Понад 127 тисяч окупантів ліквідовано: у Генштабі підрахували загальні втрати РФ від початку війни

Понад 127 тисяч окупантів ліквідовано: у Генштабі підрахували загальні втрати РФ від початку війни

Фото: Associated Press

ЗСУ ліквідували 850 окупантів за добу.

Станом на 31 січня у війні проти України Росія втратила приблизно 127 500 своїх військових.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника від 24.02.22 до 31.01.23 орієнтовно склали:

  • особового складу ‒ близько 127 500 (+850) 
  • танків ‒ 3201 
  • бойових броньованих машин - 6378 (+9) 
  • артилерійських систем - 2197 (+1) 
  • РСЗВ - 454 (+1) 
  • засоби ППО - 221 
  • літаків - 293 
  • гелікоптерів - 284 
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 1951 (+4)
  • крилаті ракети - 796 
  • кораблі /катери - 18 
  • автомобільної техніки та автоцистерн - 5048 (+7)
  • спеціальна техніка - 200 (+1)

Раніше Генштаб повідомив, що протягом минулої доби противник завдав 3 авіаційних та 4 ракетних удари. Здійснив понад 60 обстрілів з реактивних систем залпового вогню, зокрема, по житлових будинках міст Херсон та Очаків. Є постраждалі серед мирних жителів.

Новий наступ Росії, війська біля кордону України і десантна операція - Самусь та Катков

Новий наступ Росії, війська біля кордону України і десантна операція - Самусь та Катков

Читайте також:

Повʼязані теми:

Стаття з добірки новин:
Війна Росії проти України
Дата публікації
Перегляди
711
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація